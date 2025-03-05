「TOYOTA高級版RAV4」準備大改款！換搭全新省油1.5升動力

▲新一代TOYOTA Harrier蠢蠢欲動，將在6代RAV4之後登場。（預想圖／翻攝自《Spyder7》）

記者徐煜展／綜合報導

既然6代TOYOTA RAV4最快即將在今年4月登場，那與RAV4有緊密關係的TOYOTA Harrier自然也不會放過改款升級機會，日本市場傳出改款新Harrier將繼續與RAV4共用不少資源技術，有望採用集團正在開發的1.5升動力作為改款亮點！

▲改款新TOYOTA Harrier預估2026年登場，導入Crown家族外型與座艙。（圖／翻攝自TOYOTA）

被譽為高級、豪華版RAV4的TOYOTA Harrier，不論在日本、北美、大陸等市場都享有極高的人氣表現，新一代RAV4將在今年登場，而改款新Harrier估計會落在2026年左右。

與RAV4訴求的傳統家庭客層不同，改款新TOYOTA Harrier將會取自Crown Sport更運動化象徵造型，同時優化車身尺碼，車長、車寬預估增加10、5mm，帶來更好的車室空間，內裝表現則比照Crown家族辦理，導入12.3吋儀錶與多媒體螢幕。

▲TOYOTA全新1.5升引擎開發中，將能適應各種電氣化技術。

TOYOTA正在籌備的1.5升引擎，將涵蓋多款級距，入門車系如Yaris、Aqua將以1.5升自然進氣為主，並結合油電技術，而RAV4、Harrier等中型休旅則會以1.5升渦輪結合PHEV油電，也就是說下一代RAV4、Corolla、Harrier都能享有這套最新的動力組合。