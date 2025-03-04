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136萬！TOYOTA「bZ4X電動休旅」大降31萬　再送1萬元充電金

▲TOYOTA「電動休旅bZ4X」台灣開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA新年式bZ4X到港，並開出136萬的「心動價」，較先前大降31萬。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（4）日宣布2025年式bZ4X到港，並開出136萬的「心動價」，較原售價167萬大降31萬，同時只要透過線上預選訂購，就能獲得1萬元充電金禮遇，並提供首年超低月付9,000元方案，在售價有感下修之後，國內又多了1款150萬內的電動車選項。

▲136萬！TOYOTA「bZ4X電動休旅」大降31萬　再送1萬元充電金。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲除了136萬的心動價外，還能享有萬元充電金與首年超低月付9,000元等優惠。（圖／翻攝自TOYOTA）

新年式bZ4X在外觀、內裝與配備上並無太多變化，最有感的還是價格變化，年初時和泰即在官網上架25年式車型，當時還維持167萬的原售價，此次藉由25年式車型到港之際，開出了全新的心動價136萬元，原本150萬以下電動車級距僅有Luxgen納智捷n7與n7 LR、Opel Mokka-e等選項，現在bZ4X大幅下修31萬後，在主流購車預算中又多了1款純電動車選項。

▲TOYOTA「電動休旅bZ4X」台灣開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲新年式bZ4X變化不大，主要是針對價格做出相當有感的調整。（圖／資料照）

除了價格上的有感變化外，TOYOTA還為新年式bZ4X提供多項優惠，只要在3／4至3／31期間，透過TOYOTA官網或智慧購APP限時線上預選，就能獲得1萬元充電金禮遇（10,000點和泰Pionts，可用於My TOYOTA App充電漫遊折抵），另外還提供首年超低月付9,000元起的付款方案（期數60期／利率3.99%），減輕入手的負擔。

▲TOYOTA「電動休旅bZ4X」台灣開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲只要完成指定條件，就能獲得1萬點和泰Points，可透過My TOYOTA App漫遊充電服務折抵。（圖／資料照）

bZ4X是目前TOYOTA台灣在售的唯一一款純電動車型，採前置單馬達設定，可輸出204匹馬力與27.2公斤米扭力，電池容量為71.4kWh，續航里程達626公里（NEDC標準），直流充電介面為CCS1，配備有TSS 3.0智動駕駛輔助系統，主被動安全高達41項，提供全方位的防護。

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