新年式「TOYOTA小鴨Yaris」更年輕動感！日本開賣折合新台幣49萬

▲新年式掀背TOYOTA Yaris登場，以全新特仕車吸買氣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本市場近期除了帶來新年式TOYOTA Yaris Cross休旅外，沙場老將的Yaris掀背車也同步登場，並推出質感加分的全新特仕車，以1.5升汽油、油電雙動力開賣，折合新台幣49萬起！

▲Urbano特仕車以珍珠白、藍灰車色作主打。

Yaris Cross有、掀背車Yaris也不能少，全新的Urbano特仕車雙雙在Yaris、Yaris Cross推出搶人氣，來自義大利命名的Urbano特仕車，以珍珠白、藍灰兩種新車色作主打，在Yaris車上於車門把手、後視鏡、前後下擾流施以黑色烤漆，與珍珠白車色作搭配，更顯出Yaris出眾的都會時尚風。

新年式Yaris維持2WD、4WD等配置，日圓開價234.74～288.75 萬，折合新台幣49～60萬。

▲內裝特別採用黑色主題。

相較Yaris Cross特仕車的18吋鋁圈，掀背款則顯得低調點採用16吋黑色樣式，不過內裝也不馬虎陽春，特別採用黑化主題，減少入門小車常有塑料感，加上多媒體螢幕、數位儀錶等，整車都具有豐富的實用配備。

動力維持1.5升自然進氣、1.5升3缸油電，具有120匹、116匹馬力等輸出，在主力的油電車型上，日規Yaris可是能繳出突破30km/L的平均油耗，更是日本省油榜單中的佼佼者！