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「Nissan全新轎跑房車」現身鎖定TOYOTA Corolla、Camry！搭載新油電

▲Nissan神秘的轎跑房車現身測試！鎖定中型房車級距。（圖／翻攝自《en.haberler.com》）

▲Nissan神秘的轎跑房車現身測試！鎖定中型房車級距。（圖／翻攝自《en.haberler.com》）

記者徐煜展／綜合報導

就算整個集團深陷破產的陰霾中，但似乎絲毫不影響Nissan新車開發計劃，近來北美市場首度捕獲到神秘兮兮的Nissan全新轎跑房車測試車，該車尺碼介於Sentra、Altima之間，要來進軍房車的一級戰區！

▲Nissan神秘的轎跑房車現身測試！鎖定中型房車級距。（圖／翻攝自《en.haberler.com》）

▲該測試車尺碼介於Sentra、Altima之間，不排除是其中1款車系為大改款作暖身。圖為現行款Sentra。（圖／翻攝自Nissan）

關於這款全新房車身分尚未證實，以目測來看，尺碼比Sentra略大、比Altima小，不少人認為該車可能是為了Sentra、Altima大改款作準備，而目前現行款Sentra北美最早於2019年發表、Altima則是2018年，這2款車系都是面臨大改款週期。

▲Nissan神秘的轎跑房車現身測試！鎖定中型房車級距。（圖／翻攝自《en.haberler.com》）

▲新車擁有不錯的尺碼空間不亞於Altima，屆時能鎖定Corolla、Camry兩大日系強敵。

該車擁有來自新一代Murano最新家族化特徵，並甫以銳利的頭燈，搭配頗有運動感的斜背線條，第一眼就給人不錯的跑格感，且後方還有明顯的排氣管配置，這款新車預期採用燃油、e-Power引擎。

隨著測試車首度驚喜現身，也讓Nissan家族燃起不少希望，尤其日前才傳出恐因財務問題進而停產，而這款新車現身，讓人對大改款Altima產生不少遐想。

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