TOYOTA「新神車小休旅」日本開賣！1.5升油電折合新台幣55萬

▲日本新年式Yaris Cross上市！全新特仕車亮相。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼歐洲市場後，日本也迎來新年式TOYOTA Yaris Cross神車小休旅，藉由新年式上市，日本原廠還推出搶眼、誠意的全新特仕車，搭載省油的1.5升油電，折合新台幣55萬起！

▲日規以1.5升油電作主力，可選擇2WD、4WD車型。

這可不是台灣DNGA平台的亞太規Yaris Cross，採TNGA平台的歐日規新年式Yaris Cross，其搭載也是讓台灣車迷羨慕的1.5升3缸油電，並提供2WD、4WD車型可選，新年式售價262.35～322.85 萬日圓，折合新台幣55～57萬。

▲全新特仕車搭載18吋鋁圈、專屬套件。

新年式最大亮點以義大利文命名的全新Urbano 特仕車，不僅擁有專屬的藍灰色車色塗裝，並在廠徽、後視鏡、前後下擾流施以黑色烤漆來提高視覺對比，並還有Urbano字樣的車門照地燈、車身銘牌等特徵設計，給人相當誠意的視覺層次。

動力配置不變，日規新年式Yaris Cross提供1.5升自然進氣、1.5升3缸油電可選，可提供120匹馬力、116匹馬力等輸出，而油電在日本還能繳出30.8km/L平均油耗。