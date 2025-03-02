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助攻TOYOTA實現2027推全固態電池電動車　日第2大油商砸213億蓋工廠

圖文／7Car 小七車觀點

日本第二大石油精煉商出光興產（Idemitsu Kosan） 2/27 宣布，將在旗下的千葉煉油廠建設大型硫化鋰（Li₂S）生產設施，以供應全固態電池的關鍵材料，計畫於 2027 年 6 月完工，總投資額約 213 億日圓（約合新台幣 46.7 億元），預計年產 1,000 公噸的硫化鋰，足以供應 50,000 至 60,000 輛純電動車的固態電解質需求。

▲日本第二大石油精煉商出光興產（Idemitsu Kosan）今日 (2/27) 宣布，將在旗下的千葉煉油廠建設大型硫化鋰（Li₂S）生產設施，以供應全固態電池的關鍵材料，計畫於 2027 年 6 月完工，總投資額約 213 億日圓（約合新台幣 46.7 億元），預計年產 1,000 公噸的硫化鋰，足以供應 50,000 至 60,000 輛純電動車的固態電解質需求。

此回出光興產的投資，為該廠於 Toyota 進行戰略合作的具體進度，可幫助 Toyota 實現在 2027 年至 2028 年推出搭載全固態電池電動車的理想。Toyota 期望透過全固態電池大幅提升電動車續航里程，並改善充電效率。相較於傳統液態鋰電池，全固態電池採用固態電解質，使離子傳導速率更快，耐高壓、高溫的特性亦可提升能量密度與電池壽命，另外在續航里程、充電效率等方面也都將有所提升，因此固態電池被視為下一代電池技術的關鍵突破。

出光興產自 1994 年起便開發硫化鋰量產技術，並利用石油精煉過程中的副產硫元素，建立自有的高純度硫化鋰製程。該公司目前已在營運 2 座小型驗證工廠，並計畫於 2025 財政年度（截至 2026 年 3 月）來決定是否建設大型固態電解質的試點工廠，以進一步擴大產能。此外，出光興產亦積極尋求來自澳洲及其他國家的穩定鋰供應，以確保原材料來源穩定。出光興產執行董事三科哲司（Tetsuji Mishina）表示，全球普及全固態電池的主要挑戰之一是降低固態電解質的生產成本，因此該公司將致力於成本控制，使其與傳統液態鋰電池相當。

出光興產計畫先行將其生產的固態電解質供應予 Toyota 使用，未來再擴展至其他客戶。目前出光興產正同步研發 2 種不同類型的固態電解質，期望能為市場提供多樣化選擇，進一步推動全固態電池技術的商業化發展。

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關鍵字：TOYOTA電動車固態電池出光興產IDEMITSU汽車新車

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