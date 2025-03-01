「大改款TOYOTA RAV4」現身最終測試！外型更好看、內裝換上大螢幕

▲第6代RAV4被日本網友捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自X社群@kuraroku_tsm）

記者徐煜展／綜合報導

離傳言的4月發表日越來越近！新一代TOYOTA RAV4已正在進行最終測試，近來於日本東京一帶被捕獲到測試車，透露更多外觀細節與內裝資訊，新RAV4這回換上更好看的新鋁圈，且內裝還有亮點的大螢幕！

大陸預計在今年4月上海車展發表RAV4雙生車新一代Wildlander，而RAV4有望在同樣4月現身，從積極露出的RAV4測試車，很明顯在暗示離問世不遠。這次RAV4換上相當霸氣的新鋁圈，目測有19或20吋，雙色的設計也為新RAV4提升不少運動年輕感。

▲新RAV4換上更大的多媒體螢幕，目測約有12.3或14吋。

車尾LED尾燈線條變得細長辨識度更高，車門把手維持傳統設計，應未採用LEXUS NX、RX的e-Latch電子式門把。至於更清楚的內裝照得知，新RAV4中央配有更大的多媒體螢幕，不排除來自NX、RX的12.3吋或14吋，同時上方還有電子後視鏡。

近來動作頻頻的新一代RAV4，在日本上未來恐只有新能源動力，全面停售汽油車，尤其在今年5月要登場的Corolla Cross將以1.8、2.0升油電作主力，6代RAV4可能跟進在日本提供2.5升油電、2.5升PHEV動力。