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改款「新特斯拉Model Y」大陸交車訂單破10萬！台灣最快上半年見

▲大陸特斯拉新Model Y本周開始交車，傳出訂單已累積10萬張以上！（圖／翻攝自X社群@Tesla Asia）

▲大陸特斯拉新Model Y本周開始交車，傳出訂單已累積10萬張以上！（圖／翻攝自X社群@Tesla Asia）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、大陸不約而同於今年1月發表上市的改款新特斯拉Model Y，大陸已在本周開始首批交車，而大陸自從1月開始正式接單後，改款煥新版Model Y銷量超驚人，傳出已累積超過10萬張訂單！

▲大陸特斯拉新Model Y本周開始交車，傳出訂單已累積10萬張以上！（圖／翻攝自X社群@Tesla Asia）

▲改款Model Y依然是全球電動車主青睞車款，今年還有長軸7人座規劃。

改款新特斯拉Model Y成為2025年話題車款，大陸特斯拉還特地隆重舉行首批車主交車儀式，也間接表達出大陸電動車主對於特斯拉的熱愛，讓原廠高度重視，其特斯拉Model Y今年更還有長軸7人座規劃，接下來Model Y攻勢持續看漲！

相較於台灣市場244.99萬的新特斯拉Model Y，大陸其實還有後驅入門款選擇，售價26.35萬人民幣，折合新台幣118萬，而4驅高規版配置與台灣規格相當，售價30.35萬人民幣，折合新台幣136萬。

▲大陸特斯拉新Model Y本周開始交車，傳出訂單已累積10萬張以上！（圖／翻攝自X社群@Tesla Asia）

▲台灣特斯拉車迷再等等！新Model Y預估上半季前交車。

隨著大陸新Model Y首批開始交車，台灣市場也正在規劃中，從新車交付期預估來看，台灣煥新版Model Y首批交車有望落在上半季前。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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