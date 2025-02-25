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「第6代TOYOTA RAV4」將推全新越野版！備戰今年小改款CR-V

▲HONDA CR-V、三菱Outlander不約而同推出越野款，TOYOTA RAV4大改款也藏有驚喜！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲HONDA CR-V、三菱Outlander不約而同推出越野款，TOYOTA RAV4大改款也藏有驚喜！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

日系中型休旅今年相當有默契的拓展越野版圖，小改款HONDA CR-V今年確定會有TrailSport，三菱Outlander也推出Trail Edition在越野休旅市場湊熱鬧，作為今年重頭戲之一的大改款TOYOTA RAV4，日本媒體透露也會有全新的TRD Pro越野版！

▲HONDA CR-V、三菱Outlander不約而同推出越野款，TOYOTA RAV4大改款也藏有驚喜！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲第6代RAV4將推出來自4Runner的TRD Pro改裝套件。

越野版TOYOTA RAV4雖然已不是新鮮事，台灣、海外販售的5代RAV4就有Adventure越野款，不過6代RAV4將有更強悍，豐田御用改裝TRD Pro套件加持，讓6代RAV4全新越野款更霸氣、更威風！

全新的TRD Pro套件將比照旗下的4Runner設計，4Runner本就是越野休旅家族代表，透過TRD Pro套件加持，讓6代RAV4外型更搶眼，且底盤懸吊也會經過升級，配上全地形越野輪胎，擁有更強悍的地形穿越能力。

▲HONDA CR-V、三菱Outlander不約而同推出越野款，TOYOTA RAV4大改款也藏有驚喜！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲大改款RAV4、雙生車Wildlander預計在4月現身。圖為5代現行款。

全新第6代RAV4正在積極測試中，海外預計最快4月發表，而大陸RAV4雙生車的Wildlander將率先在4月上海車展開秀，除了有2.0升汽油、2.5升油電基本動力，還另有全新開發來自Camry的2.0升油電系統，也將用在新一代TOYOTA Wildlander身上。

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關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HONDACR-V

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