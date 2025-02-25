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TOYOTA「Sienta 7人座MPV」日本今年改款！神車休旅上半季先發

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本日前才流出小改款Corolla Cross消息，而7人座MPV Sienta也有望在今年釋出改款，改款新Sienta將在外觀、內裝調整，全車系導入關鍵的電子手剎車，讓Sienta與HONDA Freed繼續廝殺火拚！

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規TOYOTA Sienta全車系將導入電子手剎車與Auto Hold。

台灣無緣導入的日規新一代TOYOTA Sienta，在日本MPV級距仍是高人氣車款，日本自2022年發表TNGA平台大改款Sienta之後，歷經數次的微幅調整新年式，終於有望在今年釋出有感的小改款更新。

目前日規小改款Sienta資訊還不多，但預期有望藉由小改款導入電子手剎車與Auto Hold功能，並增加新車色，不過從日規即將改款的新Corolla Cross步調來看，在家族化影響下，說不定TOYOTA Sienta也有望導入Corolla Cross、Camry、Prius等顯眼的車頭設計。

台灣市場上，舊款TOYOTA Sienta已在今年1月下架停售，目前還無後繼車導入規劃，百萬內7人座MPV出現一大空缺。

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規Corolla Cross預計5月推小改，導入亞太規最新造型。

至於預計5月要登場的日規改款Corolla Cross，外觀變動幅度，預計要導入台灣與亞太規最新造型設計，並針對內裝用料細節優化，維持1.8升、2.0升汽油油電等動力配置。

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