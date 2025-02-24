「TOYOTA Corolla」大改造致敬復古！房車、旅行車都有折合新台幣92萬

▲為今年即將停產的Corolla Axio、Fielder再創話題！經典的復古改裝車亮相。（圖／翻攝自《Mitsuoka》）

記者徐煜展／綜合報導

在日本改裝界瘋迷大街小巷的光岡自動車（Mitsuoka Motor），日前才有RAV4等不少改裝車引起關注，近來光岡自動車又大玩創意，主角換到Corolla Axio、Fielder兩款車型上，透過精心改造後，營造截然不同的視覺復古藝術感！

▲光岡自動車再玩創意，讓將停產的Corolla Axio、Fielder一掃入門陽春風。

日本TOYOTA Corolla Axio房車、Corolla Fielder旅行車即將在今年告別車壇，2款車系主打入門級距，也是不少商用族群愛用車款，為了致敬復古經典風，近來光岡自動車推出Ryugi改裝特仕版，外型、內裝大變化，充滿許多看點！

▲外觀、內裝設計大改造。

外型導入水汪汪的復古頭燈，賦予獨特的保桿、線條改裝工藝，來致敬50年代的英國車風格，全新的Ryugi改裝特仕版僅推出限量20輛，售價438.9萬日圓起，折合新台幣96.5萬，作為參考，一般款的售價僅有163.9萬日圓左右，折合新台幣34萬。

特別精心改造的復古車，提供Seseragiblue（溪谷藍）、Hisuigreen（翡翠綠）兩種特殊車色，在光影折射下，顯得更有水準質感，內裝也別有用心，升級特殊色的真皮座椅與外觀主題呼應。同時強調戶外休閒的旅行車款，也加入車頂行李架，至於在動力上則就維持不變，採1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，擁有109匹馬力、13.9公斤米扭力。