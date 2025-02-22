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【周焦點】TOYOTA油電車將上市　現代9人座MPV開賣　本田改款HR-V曝光

▲TOYOTA、Hyundai分別推出新年式Prius與Staria；改款HR-V備戰CC神車休旅，油電送測曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA、Hyundai準備推出新年式Prius與Staria；改款HR-V備戰CC神車休旅，油電送測曝光。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周有不少新車推出新年式吸人氣，TOYOTA將在近期釋出新年式Prius，Hyundai現代則有7人座Staria；台灣本田第1款油電休旅即將登場，改款新HR-V送測曝光，為今年上市作準備；保時捷帶來旗下最強電動車Taycan Turbo GT，售價1,048萬起！

▲TOYOTA、Hyundai分別推出新年式Prius與Staria；改款HR-V備戰CC神車休旅，油電送測曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA Prius升級配備！

TOYOTA油電招牌Prius準備上架新年式（連結），經銷端透露預期升級無線手機充電，採2.0升PHEV插電式油電系統，平均油耗高達137km/L。

▲TOYOTA、Hyundai分別推出新年式Prius與Staria；改款HR-V備戰CC神車休旅，油電送測曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲Hyundai Staria新年式小漲1萬，高規車型升級BOSE音響。

商用、家用都合適的Hyundai Staria，本周祭出新年式搶單（連結），其具有7、8、9人座等多種車型滿足各種需求，不過新年式全車系小漲1萬，並針對指定車型升級BOSE音響，售價159.8萬起！

▲TOYOTA、Hyundai分別推出新年式Prius與Staria；改款HR-V備戰CC神車休旅，油電送測曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款HONDA HR-V今年挑戰TOYOTA Corolla Cross，新增全新e:HEV油電。

今年神車霸主TOYOTA Corolla Cross有了最直接的對手，台灣本田改款新HONDA HR-V送測曝光（連結），採1.5升油電，引擎本體提供106匹馬力、13公斤米輸出，電動馬達供給131匹馬力、25.8公斤米，售價預估從90萬起跳。

▲TOYOTA、Hyundai分別推出新年式Prius與Staria；改款HR-V備戰CC神車休旅，油電送測曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲保時捷最強千萬電車登台亮相。

台灣保時捷駕馭中心本周於台中麗寶國際賽車場舉辦「Porsche Taiwan Media EV Day」（連結），此次除了將Macan Electric電動休旅帶上賽道體驗，同時品牌「1,100匹最強電動車」Taycan Turbo GT也首度在台實車亮相，售價1,048萬！

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點TOYOTAPriusHyundaiStariaHONDAHR-V

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