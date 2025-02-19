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Hyundai Staria新年式登場！小漲1萬、頂規車型增BOSE音響

▲2025年式Hyundai Staria 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai總經銷南陽實業發表25年式Staria，除了售價小漲1萬元外，頂規CEO-B車型也增添BOSE音響系統 。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai Staria自上市後以獨特前衛的星艦造型，受到商務及家庭用車青睞，上市至今已累積銷售突破3,000台，並在去年達到同級市佔率32.2%。Hyundai總經銷南陽實業今（19）日也推出新年式Staria，除了售價小漲1萬元外，也針對頂規CEO-B車型新增BOSE音響系統，售價則小漲2萬來到224.8萬。

2025年式Hyundai Staria
9人座
GLD-A：159.8萬（漲1萬）
GLD-B：171.8萬（漲1萬）
8人座
GLD-C：188.8萬（漲1萬）
7人座
CEO-A：212.8萬（漲1萬）
CEO-B BOSE：224.8萬（漲2萬，增添BOSE音響、DSC系統）

Staria CEO BOSE在既有CEO車型上具有大型雙電動玻璃天窗、全景式側窗，同時第2排也有Relaxion獨立零重力電動座椅，具有通風加熱腿靠、一鍵仰躺等功能，而此次更針對原本的CEO-B車型導入BOSE音響，具有12支揚聲器與外部擴大機，在專業音場分布下也能抑制車內噪音。

除了增添BOSE音響外，新Staria CEO BOSE也搭載先進DSC（Dynamic Speed Compensation Feature）系統，可根據車速自動調整音量及音調，提供最佳音樂體驗。

▲2025年式Hyundai Staria 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲2025年式Hyundai Staria 。（圖／翻攝自Hyundai）

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關鍵字：汽車現代MPVStariaCEOBOSEHyundai南陽實業商用乘用星艦

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