陸女主播展示比亞迪智慧駕駛「竟失控撞車」！網笑：天神之眼瞎了

圖文／鏡週刊
中國電動車龍頭比亞迪，在本月10日推出「天神之眼（DiPilot）」智慧輔助駕駛系統，並標榜所有新車都有搭載。不過15日一場車商的展演直播中，一輛搭載「天神之眼」的車輛卻出包，當場變成「瞎眼撞車」。
直播的影片可見，女主播原本讓這輛比亞迪車展示「天神之眼」的智慧駕駛系統，要讓車子表演自動停車。隨後車道中剛好有一輛黑車，原本女主播以為這輛「天神之眼」白車會發威並自動避開，沒想到下一秒，白車就直接撞上黑車。
不少網友看到這段直播都嚇到，紛紛直呼：「天眼瞎眼了！」、「這種智慧駕駛系統，我根本不敢用。」、「還好是撞到車，要是撞到人要怎麼辦？」、「看來天神下凡，目中無車。」
2月15日(发布) 比亚迪主播在直播间向观众们展示比亚迪海洋的自动泊车功能时翻车，疑似碰撞到其他车辆。据悉，该车搭载了“天神之眼”智驾系统。网友调侃：“天神眼瞎了？”“天神咋没睁开眼呢” pic.twitter.com/fsqTVzCYcs— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) February 16, 2025
更多鏡週刊報導
【41J肉聲】中國女孩崇洋媚外？外國網紅挑戰搭訕1000陸妹 已169人上鉤
中國女留學生在加州遇害 「豪放生活性愛照」引熱議！美警公布兇嫌照片
日本戶籍國籍欄 台灣人可從「中國」改登記「台灣」！預計5月上路
讀者迴響