陸女主播展示比亞迪智慧駕駛「竟失控撞車」！網笑：天神之眼瞎了

圖文／鏡週刊

中國電動車龍頭比亞迪，在本月10日推出「天神之眼（DiPilot）」智慧輔助駕駛系統，並標榜所有新車都有搭載。不過15日一場車商的展演直播中，一輛搭載「天神之眼」的車輛卻出包，當場變成「瞎眼撞車」。

直播的影片可見，女主播原本讓這輛比亞迪車展示「天神之眼」的智慧駕駛系統，要讓車子表演自動停車。隨後車道中剛好有一輛黑車，原本女主播以為這輛「天神之眼」白車會發威並自動避開，沒想到下一秒，白車就直接撞上黑車。

不少網友看到這段直播都嚇到，紛紛直呼：「天眼瞎眼了！」、「這種智慧駕駛系統，我根本不敢用。」、「還好是撞到車，要是撞到人要怎麼辦？」、「看來天神下凡，目中無車。」



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