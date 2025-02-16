ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

川普若對日本車課稅「TOYOTA只能漲價」！去年出口美國共53萬輛

▲TOYOTA。（圖／路透）

▲川普預計於4／2起對進口車課徵關稅，若包含日本車TOYOTA將漲價因應。（圖／路透）

文／中央社

日媒報導，面對美國總統川普不斷祭出關稅措施，日本政府已表達希望將日本排除適用對象之外，尤其是美國課徵汽車關稅對象若包括日本，豐田汽車可能不得不漲價因應。川普昨天繼續發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅；他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列進口關稅選項，以重塑全球貿易。

日本富士新聞網報導，正在德國訪問的日本外務大臣岩屋毅，今天已當面向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表達希望能將日本排除在相關的關稅措施對象國家外。 岩屋毅說，已請求美方將日本排除在課徵鋼鋁製品25%關稅的對象國家外；有關課徵貿易對象國家相同稅率的「對等關稅」，也表達不應該將日本納入適用對象。至於汽車關稅的問題，岩屋毅也向盧比歐表達關切。

讀賣新聞報導，如果川普表明對汽車課徵關稅的對象包括日本在內，甚至也可能對日本整體經濟帶來影響。因此，日本政府將評估推動美國將日本排除在適用對象之外。 日本豐田汽車（Toyota）2024年全球銷量約1015萬輛，其中在美國市場約售出233萬輛，占整體銷量逾2成；而在美國市場的銷量中，有約53萬輛從日本出口。

日本政府財務省貿易統計指出，日本2024年總共出口137萬輛汽車到美國，加總金額逾6兆日圓（約新台幣1兆2360億元）。 如果未來從日本出口汽車到美國需被課徵關稅，日本各汽車製造商為避免被課徵關稅，在美國工廠增加產量將成為選項之一。 但豐田汽車相關人士透露，「無法在短期內強化生產體制，所以如果真的被課徵關稅，就不得不調漲價格」。至於像三菱汽車（Mitsubishi）這種沒有在美國設廠的企業，能採取的對策就相當有限。

本田汽車（Honda）2月13日說明，光是美國與墨西哥、加拿大間考慮實施的一系列關稅措施一旦生效，就會帶來逾7000億日圓的影響。 一旦車廠業績受到影響，也會波及跟各車廠合作的零組件製造商。一間汽車製造大廠相關人士昨天說，「希望政府可以在盡量不增加負擔的方向進行談判」。 日本政府經濟產業省官員指出，「在川普政府的關稅政策中，汽車被視為目標讓我們最感憂慮，因為這可能對日本製造商的生產計畫等帶來重大影響」。

關鍵字：川普進口車關稅TOYOTA豐田日本Honda本田Mitsubishi三菱汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯佳嬿《童話故事下集》金句連發　遭催婚「我這麼優秀，幹嘛隨便嫁？」

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

川普若對日本車課稅TOYOTA將漲價2025-02-16

加氫站緩速增加中全球已有1160座2025-02-16

川普宣布收進口車關稅福特CEO出聲2025-02-16

TOYOTA將發表第3代氫燃料電池2025-02-16

日系電動麵包車預告今年問世2025-02-16

smart將推全新電動4門旗艦房車2025-02-15

「TOYOTA分手BMW」找新歡Mazda合作2025-02-15

Mazda預告推「全新油電入門休旅」2025-02-15

【周焦點】HONDA、Mazda休旅上市2025-02-15

Nissan公布「全面改革計畫」2025-02-15

熱門文章

川普宣布收進口車關稅福特CEO出聲2025-02-16

川普若對日本車課稅TOYOTA將漲價2025-02-16

加氫站緩速增加中全球已有1160座2025-02-16

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣2025-02-14

TOYOTA將發表第3代氫燃料電池2025-02-16

Mazda預告推「全新油電入門休旅」2025-02-15

日系電動麵包車預告今年問世2025-02-16

KIA新入門電動休旅傳明年亮相2025-02-10

Volvo新年式換新介面＆車載系統2025-02-09

Volvo「最速電動休旅」EX30試駕2025-02-14

相關新聞

加氫站緩速增加中「全球已有1160座」！密度最高國家曝光

加氫站緩速增加中「全球已有1160座」！密度最高國家曝光

川普惹怒加拿大　美加冰球賽「開賽9秒」3度大幹架、狂噓美國國歌

川普惹怒加拿大　美加冰球賽「開賽9秒」3度大幹架、狂噓美國國歌

川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見大洞

川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見大洞

美國務院刪不支持台獨　黃國昌感謝川普政府：將籌劃今年赴華府參訪

美國務院刪不支持台獨　黃國昌感謝川普政府：將籌劃今年赴華府參訪

川普批「台灣搶生意」3套劇本　台積電最不怕晶片關稅

川普批「台灣搶生意」3套劇本　台積電最不怕晶片關稅

讀者迴響

熱門文章

川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見大洞

川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見大洞

川普若對日本車課稅「TOYOTA只能漲價」！去年出口美國共53萬輛

川普若對日本車課稅「TOYOTA只能漲價」！去年出口美國共53萬輛

加氫站緩速增加中「全球已有1160座」！密度最高國家曝光

加氫站緩速增加中「全球已有1160座」！密度最高國家曝光

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣！改裝套件售價折合新台幣90萬

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣！改裝套件售價折合新台幣90萬

TOYOTA將發表「第3代氫燃料電池」！成本大幅降低續航力耐用性更強

TOYOTA將發表「第3代氫燃料電池」！成本大幅降低續航力耐用性更強

Mazda預告推「全新油電入門休旅」！定位更便宜鎖定TOYOTA神車

Mazda預告推「全新油電入門休旅」！定位更便宜鎖定TOYOTA神車

日系電動麵包車「預告今年問世」！TOYOTA聯手大發＆Suzuki共同開發

日系電動麵包車「預告今年問世」！TOYOTA聯手大發＆Suzuki共同開發

KIA「新入門電動休旅」傳明年亮相！定位親民、折新台幣68萬

KIA「新入門電動休旅」傳明年亮相！定位親民、折新台幣68萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366