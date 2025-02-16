川普若對日本車課稅「TOYOTA只能漲價」！去年出口美國共53萬輛

▲川普預計於4／2起對進口車課徵關稅，若包含日本車TOYOTA將漲價因應。（圖／路透）

文／中央社

日媒報導，面對美國總統川普不斷祭出關稅措施，日本政府已表達希望將日本排除適用對象之外，尤其是美國課徵汽車關稅對象若包括日本，豐田汽車可能不得不漲價因應。川普昨天繼續發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅；他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列進口關稅選項，以重塑全球貿易。

日本富士新聞網報導，正在德國訪問的日本外務大臣岩屋毅，今天已當面向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表達希望能將日本排除在相關的關稅措施對象國家外。 岩屋毅說，已請求美方將日本排除在課徵鋼鋁製品25%關稅的對象國家外；有關課徵貿易對象國家相同稅率的「對等關稅」，也表達不應該將日本納入適用對象。至於汽車關稅的問題，岩屋毅也向盧比歐表達關切。

讀賣新聞報導，如果川普表明對汽車課徵關稅的對象包括日本在內，甚至也可能對日本整體經濟帶來影響。因此，日本政府將評估推動美國將日本排除在適用對象之外。 日本豐田汽車（Toyota）2024年全球銷量約1015萬輛，其中在美國市場約售出233萬輛，占整體銷量逾2成；而在美國市場的銷量中，有約53萬輛從日本出口。

日本政府財務省貿易統計指出，日本2024年總共出口137萬輛汽車到美國，加總金額逾6兆日圓（約新台幣1兆2360億元）。 如果未來從日本出口汽車到美國需被課徵關稅，日本各汽車製造商為避免被課徵關稅，在美國工廠增加產量將成為選項之一。 但豐田汽車相關人士透露，「無法在短期內強化生產體制，所以如果真的被課徵關稅，就不得不調漲價格」。至於像三菱汽車（Mitsubishi）這種沒有在美國設廠的企業，能採取的對策就相當有限。

本田汽車（Honda）2月13日說明，光是美國與墨西哥、加拿大間考慮實施的一系列關稅措施一旦生效，就會帶來逾7000億日圓的影響。 一旦車廠業績受到影響，也會波及跟各車廠合作的零組件製造商。一間汽車製造大廠相關人士昨天說，「希望政府可以在盡量不增加負擔的方向進行談判」。 日本政府經濟產業省官員指出，「在川普政府的關稅政策中，汽車被視為目標讓我們最感憂慮，因為這可能對日本製造商的生產計畫等帶來重大影響」。