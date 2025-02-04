TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

▲TOYOTA總代理和泰確認今年會導入PHEV插電式油電動力的Alphard。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA、Lexus與Hino總代理和泰汽車今（4）日舉辦新春媒體活動，會中除了回顧2024年的精采表現外，更重要的是預告了2025年導入車款與時程，和泰汽車總經理也預估，在生產與訂單恢復常態、且汰舊換新政策最後1年的刺激下，預估今年台灣總市場規模可持平45萬台。

▲和泰汽車2024年在台共賣出15.9萬台新車。（圖／資料照）

和泰代理的TOYOTA、Lexus與Hino在2024年就繳出超過15.9萬台的亮眼成績，在今年1月乘用車雙品牌市佔率更是達到46.6%的歷史新高，共掛牌16,351台，無論國產車、進口車、豪華車、房車、休旅車甚至是輕型商用車，和泰都是各級距中的領先者。

▲搭載PHEV插電式油電動力的Alphard，參考日規可輸出306匹綜效馬力。（圖／翻攝自TOYOTA）

在車迷最關心的車型預告方面，和泰在會中也給出詳細規劃，首先在第1季就會迎來PHEV插電式油電動力的Alphard，參考日規車型，其具備306匹綜效馬力，能繳出16.7km/L的油耗表現，並能純電行駛73公里，在節能減碳的同時，又能提供飽滿的動力輸出。

▲硬派越野休旅Land Cruiser 250也確定會在今年第2季來到台灣。（圖／翻攝自TOYOTA）

另一款重磅新車，則是硬派越野車Land Cruiser 250，在TNGA-F平台之上搭配柴油輕油電動力，再加上充滿野性的方正外型，預計今年第2季為戶外玩家提供全新選擇；而在性能車款方面，和泰也確認會在第3季導入GR Supra Track Edition賽道版，透過輕量化與空力套件，帶來更嗆辣的動態表現，同時也正式官宣GR Garage林口店將在近期開幕，滿足國內性能車迷的渴望。

▲更輕更兇狠的GR Supra Track Edition 賽道版也在導入行列中。（圖／翻攝自TOYOTA）