ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

HONDA「入門City掀背新運動款」印尼開賣！1.5升動力折合新台幣78萬

▲比台灣的Fit更帥更跑格，印尼推出帥氣的City Hatchback RS！（圖／翻攝自HONDA）

▲比台灣的Fit更帥更跑格，印尼推出帥氣的City Hatchback RS！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然東南亞、印尼等市場沒有導入Fit，不過這些市場都擁有比台灣Fit更帥、更亮眼的City Hatchback掀背車，同樣主打的入門掀背級距的City Hatchback，近來在印尼市場追加運動款的City Hatchback RS，讓顏值、帥度再提升！

▲比台灣的Fit更帥更跑格，印尼推出帥氣的City Hatchback RS！（圖／翻攝自HONDA）

▲新City Hatchback RS換上一身勁裝，提供多款亮眼車色可選。

台灣過去曾賣過的HONDA City僅有4門房車，而海外在新一代車型還另有5門掀背的City Hatchback可選，更還有原廠RS加持過的運動款，其在印尼剛上市的City Hatchback RS，售價3億 8,450 萬印尼盾，折合新台幣約78萬。

▲比台灣的Fit更帥更跑格，印尼推出帥氣的City Hatchback RS！（圖／翻攝自HONDA）

▲新車擁有專屬的運動化空力套件，配上16吋黑鋁圈、RS家族象徵。

City Hatchback RS擁有專屬的象徵的空力套件，車頭、車尾都加上彰顯特殊地位的RS徽飾，以16吋黑色鋁圈妝點，並能選擇多達6種以上的活潑車色，讓City Hatchback RS向當地年輕首購族招手。

▲比台灣的Fit更帥更跑格，印尼推出帥氣的City Hatchback RS！（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝採黑紅配色，具備HONDA Sensing安全防護。

車內配置也不馬虎、陽春，採黑紅配色布局，讓視覺更有熱血看點，中控的7吋多媒體螢幕，能支援無線Carplay等手機連結，而特別採黑紅色的格紋布椅也頗為帥氣，安全性更有HONDA Sensing主被動安全防護把關。

動力維持與入門款相同的1.5升自然進氣引擎，結合CVT變速箱，能繳出121匹馬力、14.8公斤米扭力。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：hondaCitytoyotavios房車掀背車油電HR-VCR-V掀背車RS

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理2025-02-04

HONDA「City掀背新運動款」印尼開賣2025-02-04

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」2025-02-04

台灣「福斯Golf」完售出清2025-02-04

Volvo全新跨界電動休旅2／10發表2025-02-04

2月購車優惠出爐休旅戰翻天2025-02-03

日廠改裝「寬體暴力鴨」2025-02-03

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本開賣2025-02-03

速霸陸「越野版森林人」2／6亮相2025-02-03

摩根將推出新旗艦手工車2025-02-03

熱門文章

1月新車銷量TOYOTA神車又破4000台2025-02-03

2月購車優惠出爐休旅戰翻天2025-02-03

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

Volvo全新跨界電動休旅2／10發表2025-02-04

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了2025-02-03

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開2025-02-03

速霸陸「越野版森林人」2／6亮相2025-02-03

台灣「福斯Golf」完售出清2025-02-04

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本開賣2025-02-03

台灣最冷門汽車品牌是它2025-02-01

相關新聞

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

日廠改裝「寬體暴力鴨」！大尾翼、4出尾管視覺張力點滿

日廠改裝「寬體暴力鴨」！大尾翼、4出尾管視覺張力點滿

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本2月開賣！折合新台幣120萬

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本2月開賣！折合新台幣120萬

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

讀者迴響

熱門文章

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366