HONDA「入門City掀背新運動款」印尼開賣！1.5升動力折合新台幣78萬

▲比台灣的Fit更帥更跑格，印尼推出帥氣的City Hatchback RS！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然東南亞、印尼等市場沒有導入Fit，不過這些市場都擁有比台灣Fit更帥、更亮眼的City Hatchback掀背車，同樣主打的入門掀背級距的City Hatchback，近來在印尼市場追加運動款的City Hatchback RS，讓顏值、帥度再提升！

▲新City Hatchback RS換上一身勁裝，提供多款亮眼車色可選。

台灣過去曾賣過的HONDA City僅有4門房車，而海外在新一代車型還另有5門掀背的City Hatchback可選，更還有原廠RS加持過的運動款，其在印尼剛上市的City Hatchback RS，售價3億 8,450 萬印尼盾，折合新台幣約78萬。

▲新車擁有專屬的運動化空力套件，配上16吋黑鋁圈、RS家族象徵。

City Hatchback RS擁有專屬的象徵的空力套件，車頭、車尾都加上彰顯特殊地位的RS徽飾，以16吋黑色鋁圈妝點，並能選擇多達6種以上的活潑車色，讓City Hatchback RS向當地年輕首購族招手。

▲內裝採黑紅配色，具備HONDA Sensing安全防護。

車內配置也不馬虎、陽春，採黑紅配色布局，讓視覺更有熱血看點，中控的7吋多媒體螢幕，能支援無線Carplay等手機連結，而特別採黑紅色的格紋布椅也頗為帥氣，安全性更有HONDA Sensing主被動安全防護把關。

動力維持與入門款相同的1.5升自然進氣引擎，結合CVT變速箱，能繳出121匹馬力、14.8公斤米扭力。