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2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲金蛇年2月購車促銷出爐，不論進口、國產休旅都紛紛祭出優惠，TOYOTA和泰也針對RAV4提供高額0利率、3萬元配件金促銷。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

迎接金蛇年，各車廠也展開新的購車優惠內容，其中TOYOTA和泰本月也針對RAV4推出最高80萬0利率、3萬元配件金購車優惠；台灣福斯汽車則針對7人座休旅Tiguan Allspace提供優惠價149.8萬起；國產休旅方面，包括福特Kuga、Honda CR-V以及MG HS都有促銷，想趁新年換休旅車的買家把握機會！

Ford
 福特六和金蛇賀歲迎新春，即日起至2／27止推出超值優惠，入主Kuga全車系舊換新最低88.9萬起，指定車型再送3萬元配件金、3年免費升級預判系統專用導航圖資，再贈5年原廠保固。另外，運動休旅皮卡Ranger Wildtrak建議售價158.8萬元，享百萬48期0利率優惠。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特Kuga最低入手價88.9萬起，指定車型再送3萬元配件金、3年免費升級預判系統專用導航圖資，再贈5年原廠保固。

Honda
台灣本田2月針對CR-V、HR-V、FIT e:HEV、Civic e:HEV推出優惠。本月入主CR-V享升級360度環景系統、5年延長保固、高額0利率；入主HR-V則享360度環景系統、BSI盲點偵測、前後偵測雷達、5年延長保固。

而FIT e:HEV則限時享有前後盲區顯影輔助、多媒體娛樂影音主機、5年延長保固及高額0利率優惠；Civic e:HEV則提供5年延長保固、高額0利率。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲本月入主CR-V享升級360度環景系統、5年延長保固、高額0利率。

MG
 MG開春獻禮針對HS 1.5T旗艦版、ZS 1.5L旗艦版提供購車優惠，首度推出首年超低月付1,228元優惠貸款方案、原廠電子後視鏡（含前後行車記錄器）、ZS 1.5L旗艦版升級電動尾門、原廠配件金等優惠，即日起至2／28日止。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG針對HS 1.5T旗艦版、ZS 1.5L旗艦版推出首年超低月付1,228元優惠貸款方案、原廠電子後視鏡（含前後行車記錄器）、ZS 1.5L旗艦版升級電動尾門、原廠配件金等優惠。

Mazda
 台灣馬自達推出金蛇年2月購車優惠，入主指定車型最高可享5年100萬0利率優惠、5年原廠保固，Mazda3 、CX-3、CX-30也可享5年高額0利率、5年原廠保固優惠。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲馬自達指定車型最高可享5年100萬0利率優惠、5年原廠保固。

TOYOTA
 TOYOTA和泰2月針對RAV4休旅提供最高80萬0利率、3萬元配件金購車優惠，同時全車系也有高額0利率、5年延長保固（限連續準時定保者）優惠，全車系（除bZ4X外）在想汰舊換新政府補助最高5萬優惠。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA和泰2月針對RAV4休旅提供最高80萬0利率、3萬元配件金購車優惠。

Subaru
 速霸陸台灣意美汽車2月購車優惠，Crosstrek入門價96.8萬起、Forester震撼價116.8萬起，同時Outback也推出震撼價142.8萬起；電動4驅休旅Solterra本月也優惠40萬元，入主價149.8萬。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸台灣意美汽車2月推出Outback震撼價142.8萬起；電動4驅休旅Solterra本月也優惠40萬元，入主價149.8萬。

Volkswagen
 台灣福斯汽車2月針對德藝5+2人座休旅Tiguan Allspace提供新春優惠價149.8萬起，指定車型再提供0利率高額分期、Volkswagen車主購車加碼補助金20,000元，最高優惠超過20萬。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣福斯提供Tiguan Allspace提供新春優惠價149.8萬起。

Aeon
宏佳騰2月購車優惠針對燃油機車最高現折4萬元、電動機車最高現折1.5萬元，另外還提供無卡分期低利率或0利率方案。

即日起至2／28止，購買STR300加碼現折5,000元、再享無卡分期最高60期低利方案；Ai-4 Ever電動機車則提供3000元現折優惠、再享無卡分期最高36期0利率方案。

Honda Motorcycle
 台灣本田二輪推出「新車新期待 指定車款攏來」專案，提供指定車款72期0頭款0利率限時優惠、再加送Shoei Z-8安全帽。

其中Forza 350暢遊價27.9萬，贈送原廠後箱；冒險重機ADV350暢遊價30.8萬、加贈電子後箱（價值30,700元）；而CL Street暢遊價29.8萬，加贈馬鞍包（價值9,370 元）。

▲2月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田二輪指定車款72期0頭款0利率限時優惠、再加送Shoei Z-8安全帽。

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關鍵字：汽車新車購車蛇年2月VolkswagenFordMazdaTOYOTARAV4Subaru

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