改款「新TOYOTA GR Corolla」日本2月開賣！折合新台幣120萬

▲日本原廠公告新GR Corolla售價，預計2月4日開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷敲碗敲很久的TOYOTA GR Corolla，日本原廠已經計劃在2月4日帶來最新小改款，新車擁有強勁的動力輸出以及底盤懸吊，帶來更俐落的操控身手，當地售價折合新台幣120萬起！

日本2月4日即將發表的小改款TOYOTA GR Corolla，價格較過去上漲43萬來到568萬日圓，折合新台幣120萬，而新改款TOYOTA GR Corolla以原本的1.6升渦輪重新優化輸出，維持300匹馬力，扭力從37.7公斤米堤升至40.8公斤米。

▲新TOYOTA GR Corolla針對底盤、懸吊、四驅抓地能力作升級調校。

升級的不僅有動力，原廠也針對E-Four四驅重新調校，帶來更理想的4輪抓地能力，除了有手排、8速全新自排外，原廠也升級懸吊系統，換上新的回彈彈簧，並對後輪彈簧、防傾桿進行優化，另外也重新調整拖曳臂安裝點，減少加速時的後傾，並標配Torsen 前後限滑差速器，比起過去，擁有更俐落的熱血操控能力。

▲外觀擁有更犀利的空力套件。

新GR Corolla也重新設計前保桿，具有更大的煞車導流孔道、Air Curtain氣簾，以強化冷卻效果，頂規車型提供碳纖維車頂、客製化引擎蓋、副散熱器、消光黑輪圈、HUD抬頭顯示器與GR絨面皮革座椅。

台灣市場去年上市小改款GR Yaris，售價205萬，而GR Corolla日前台灣已有水貨商導入，並未透露詳細的價格，估計落在200多萬左右。