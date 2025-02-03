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速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

▲Forester Wilderness。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸確定「越野版森林人」Forester Wilderness將在2／6發表。（圖／翻攝自Subaru）

記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）「越野版森林人」 Forester Wilderness在先前流出照片後，近日也確定將在芝加哥車展於2／6正式發表。越野版森林人將換上專屬保桿、高低可調懸吊及全地形輪胎，原廠還打算帶來另一款休旅，預料就是油電動力的Forester Hybrid。

越野版森林人Forester Wilderness具有專屬徽飾，而從先前流出的照片來看，新車還換上新的保桿、並增添更多防刮塑料材質，具有銀色下護板，為了更符合Wilderness的越野風格，新車還會換上高低可調懸吊、全地形輪胎，加上原本具有的4輪驅動系統，提供更多越野能力。

▲Forester Wilderness 。（圖／翻攝自Instagram／kindelauto）

▲Forester Wilderness先前也被拍攝到實車，將具有高低可調懸吊、全地形輪胎，保桿部分也有更多塑料、護板。（圖／翻攝自Instagram／kindelauto）

動力上，外界預估Forester Wilderness與Forester Hybrid將同樣以2.5升水平對臥4缸自然進氣引擎、2具電動馬達及1.1kWh鋰電池組成，搭配CVT變速箱下具有194匹綜效馬力。

目前尚未得知這套油電系統的油耗表現，不過參考Crosstrek e-Boxer Strong Hybrid的數據（18.9km／L），預料車格更大、更重的Forester Wilderness會較低一些。

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關鍵字：汽車休旅Subaru速霸陸森林人越野Wilderness4驅油電2.5水平對臥4缸

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