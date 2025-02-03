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「英國百年手工車廠」預告新旗艦車款！採新平台、BMW 6缸渦輪動力

▲Morgan新車。（圖／翻攝自Morgan）

▲英國百年手工車廠Morgan預告將推出新車，搭載新平台、BMW 6缸渦輪引擎，將在今年春季亮相。（圖／翻攝自Morgan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

英國百年手工車廠摩根（Morgan）在2023年推出Plus Six（報導請點此）後，最近也透露將在今年春季推出新旗艦車款，新車並非是Plus Six的後繼車型，但可填補產品空缺，將採用新平台、BMW直列6缸渦輪引擎。

目前還不清楚摩根新車的車名，但原廠表示新車「具有摩根車款的極高辨識度，同時也有更具現代美感及空氣力學的車身比例」，原廠也釋出原型車，已相當接近量產階段。

▲Morgan新車。（圖／翻攝自Morgan）

▲新車維持摩根車款風格，雖然不是Plus Six的後繼車款，但Plus Six也預計在今年初停產。

從原型車來看，外觀具備突出的馬蹄形水箱護罩、兩側則採圓形大燈，並具有凸起的輪拱與復古造型後視鏡，前擋風玻璃也採3雨刷，相當特別；車尾則與Plus Six相似，具有雙出排氣管、以及位於輪拱處的尾燈。

新車將採用全新CXV平台，官方聲稱是粘合鋁合金底盤的進化版本，具有更輕、更堅固的特性，同時也能滿足一系列新技術與工程優化，可提高動態表現與駕駛樂趣。動力上，新車將搭載源自BMW的3.0升直6渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有335匹／51公斤米扭力，可在4.2秒加速破百，極速達267km／h。

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關鍵字：汽車Morgan摩根英國手工BMW精品Plus Six原型旗艦渦輪6缸

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