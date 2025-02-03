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俄羅斯自主研發賽車「Lada Iskra登場」！引擎升級＋底盤重新調校

圖文／7Car 小七車觀點

俄羅斯汽車集團 Avtovaz 旗下 Lada 新推出的 Iskra 房車目前還未進入大量生產的階段，不過該廠反而先行推出了專為賽事打造的比賽車，預計將參加雪地賽事，配有經過原廠升級的引擎，性能表現更強，同時底盤設置也同樣經過重新調校。

▲俄羅斯車廠 Lada 宣布推出 Iskra 賽車。

從外觀方面來看，這輛 Lada Iskra 賽車並沒有任何吸睛的空力套件，仍保留原廠車身套件。唯一的變化在於採用釘胎與全新輪圈造，車身則有專屬賽車塗裝，包含 Lada Sport Rosneft 工廠團隊的標誌，以及黃色、橙色、紅色和黑色的色彩元素。

進到車內，對應比賽需求加裝了防滾籠，同時方向機柱上還多了多功能電子控制面板，代表車內經過減輕重量的工程，而後排座椅以及車內大多數的舒適性配備也均移除。

▲Lada Iskra 量產版。

不過這輛房車最大的亮點在於其搭載改良版的 1.6 升四缸引擎，換上全新曲軸將其排氣量提升至 1.8 升，同時原廠還為其加裝更堅硬的引擎連桿，並升級進氣與排氣系統，而 ECU 也經過重新調校。使得最大輸出提升至 175 匹馬力、峰值扭力達到 200 牛頓米，比起官方公布的市售車型的 106 匹馬力還要優異不少。變速箱部分則是採用賽車常見的順列序變速機構，底盤維持前輪驅動的設定，但增加差速器來提升動態表現。

懸吊系統方面則是搭載全新的減震筒、更硬的彈簧、強化連桿以及球形接頭。但是剎車系統前輪沿用原廠的前卡鉗，但後煞車則是經過升級，並改採用液壓手煞車。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LadaIskra拉達房車汽車新車俄羅斯賽車

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