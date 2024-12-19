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205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

▲205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（19）日以新聞稿方式，正式發表了全新小改款的「暴力鴨」GR Yaris，並為其開出了205萬起的建議售價，只是現階段僅有手排可選，自排選項尚在與原廠積極討論中，同時因應本地環保法規，動力下修至280匹，低於其他市場的304匹，但仍是優於小改款前的表現。

▲205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等。（圖／記者張慶輝攝）

儘管暫時沒有自排選項，不過暴力鴨此次小改款還是有許多亮點，首先是動力方面，1.6升3缸渦輪引擎現在可輸出280匹馬力與39.8公斤米扭力，同時增加NACA導風管與冷卻套件，確保激烈操駕下的散熱，為了因應動力提升，也換上全新的強化懸吊與車身剛性強化，就連離合器踏板都經過重新調教，操控更精準。

▲205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等。（圖／記者張慶輝攝）

在科技電控方面，GR-FOUR四驅系統也經過重新調整，能帶來Normal、Gravel與Track等模式切換，其中後者能自動調整前驅、四驅或後驅的扭力分配，另外還新增針對油門反應與EPS靈敏度調整的3段駕駛模式，就連TSS都升級至3.0，額外帶來RSA限速辨識輔助、BSM盲點偵測、RVC倒車影像輔助與前4後4停車輔助雷達，樂趣與安全兼顧。

除了內部的多項變化外，看得見摸得著的地方也是改款一大重點，車內換上駕駛導向的中控介面，除了向駕駛座傾斜15度、儀表台降低50mm、選用GR Gun Metallic特殊塗裝，駕駛座高也下修25mm，再配合離合器踏板角度調整，熱血操駕時更能輕鬆掌握，甚至還把副駕前方置物空間放大，方便駕駛攜帶賽車裝備，外觀則將前保桿下緣改為三段獨立式，後方第三煞車燈與後霧燈移至車尾中央，減輕賽道活動時維修的負擔。

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