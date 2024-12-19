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IIHS最新名單曝！速霸陸Forester、賓士2款車型獲最佳安全首選

▲IIHS公布新名單。（圖／翻攝自IIHS）

▲IIHS公布新一輪名單，其中有10款新車獲得Top Safety Pick+最高殊榮，包括速霸陸Forester、賓士GLC、C-Class等。（圖／翻攝自IIHS，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

IIHS美國公路安全保險協會公布新一輪成績（連結請點此），共有19款新車獲得Top Safety Pick，其中有10台更獲得Top Safety Pick+最高殊榮，包括福特Mustang Mach-E、TOYOTA Tundra、賓士C-Class等，也使2024年獲得Top Safety Pick 的車款共計來到56款。

▲IIHS公布新名單。（圖／翻攝自IIHS）

▲要獲得IIHS最佳安全首選，必須在小部分前方撞擊、中央前方撞擊與新版側撞測試中獲得Good評價，並且所有車型的頭燈、行人偵測必須在Good或Acceptable可接受評價才能得獎。

此次IIHS名單中，獲得Top Safety Pick+最高殊榮的10款車為Mustang Mach-E、TOYOTA Tundra、賓士C-Class、賓士GLC、Infiniti QX60、Mazda CX-70、CX-70 PHEV、Rivians R1S、Subaru Forester、Volvo XC90 PHEV等，要獲得該獎必須在小部分前方撞擊、中央前方撞擊與新版側撞測試中獲得Good良好評價，並且所有車型的頭燈、行人偵測預警碰撞必須在Good良好或Acceptable可接受才能獲獎。

▲IIHS公布新名單。（圖／翻攝自IIHS）

▲IIHS最新一輪10款Top Safety Pick+最佳安全首選車款。

另外9款拿到Top Safety Pick則是Audi Q8、福特F-150、F-150長軸、Infiniti QX80、KIA K4、賓士E-Class、Nissan Kicks、TOYOTA Corolla Sedan、TOYOTA Crown Signia。

IIHS也提到，有兩款車差一點拿到Top Safety Pick，分別是凱迪拉克Lyriq與福特Bronco Sport ，前者因頭燈測試拿到Poor，Bronco Sport 則是因新版側撞測試僅獲得Acceptable，使這2款車錯失Top Safety Pick殊榮。

▲IIHS公布新名單。（圖／翻攝自IIHS）

▲IIHS新入選Top Safety Pick車款、以及2款差一點獲獎車型。

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