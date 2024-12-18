福特六和培育台灣技職人才　提供7輛高中汽修競賽實車、再捐Kuga

▲福特六和善盡企業社會責任，提供7台Focus Wagon作為汽修競賽實車外、再捐贈1輛Kuga給得獎學校 。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福特六和長期投入資源支持技職教育，在今年11月教育部主辦的「113學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽」中，提供7輛Focus Wagon與Ford PTS福特專業技術人員系統供汽車修護組參賽實作，再另外捐贈一輛Kuga供教學使用，善盡企業社會責任並培育技職人才。

在113學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽中，福特六和提供7輛Focus Wagon作為汽車修護組參賽選手實作指定用車，在Focus Wagon的C2平台及Co-Pilot360全方位智駕輔助系統、Ecoboost182汽油渦輪引擎下，讓選手展現技術實力、也使比賽過程更具鑑別度。

▲福特六和在113學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽中提供7輛Focus Wagon、與Ford PTS福特專業技術人員系統供實作。



福特六和汽車總經理陳文芳表示：「福特六和在台深耕逾50年，深知產學合作對於台灣汽車產業發展的重要性；近幾年我們透過各項專案合作，輔導技職學生提早接觸實務作業，培育更多具有專業實務能力的優秀技術人才，希望藉此提升台灣汽車產業整體競爭力。」