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台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

▲Mazda6、CX-9官網下架。（圖／翻攝自台灣馬自達官網）

▲台灣馬自達官網正式下架Mazda6、CX-9兩款車型，宣告旗艦房車、休旅車走入歷史。（圖／翻攝自台灣馬自達官網）

記者林鼎智／綜合報導

在日本原廠4月中結束生產後（報導請點此），台灣馬自達也自12月起正式在官網下架Mazda6旗艦房車、CX-9 7人座休旅，宣告這2款車型走入歷史。

台灣馬自達依循日本產品規劃，在日本原廠停產Mazda6、CX-9後也正式下架，同時在11月掛牌資料中，也可看到Mazda6掛牌1輛、CX-9賣出4輛，正式宣告在台停售。

▲Mazda6宣告停產。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda6宣告停產。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda6在2012年上市、歷經2次改款後宣告停產。（圖／翻攝自Mazda）

Mazda6為品牌中大型旗艦房車，現行款第3代車型自2012年上市，並提供Mazda6 Wagon旅行車，歷經2次小改款迄今。在中大型房車式微也電動化趨勢下，也讓這款經典日系房車劃下句點。

後續車款方面，在後驅縱置平台的CX-90上市後，取代CX-9的市場定位；至於Mazda6雖然在大陸市場以EZ-6增程版油電車、電動版代替，並且將進軍歐洲市場，不過考量大陸製造生產，因此並不會導入台灣市場。

馬自達CX-9新年式149.9萬元起正式開賣　新增「超尊榮」6人座車型（圖／記者游鎧丞攝）

▲在縱置後驅平台的CX-90取代後，CX-9也功成身退。（圖／資料照）

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