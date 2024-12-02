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83.9萬起！「Nissan Sentra黑化特仕車」升級不加價　再加碼200輛

▲10月首度推出Nissan Sentra黑化特仕車廣受好評！原廠再加碼200輛。（圖／翻攝自Nissan）

▲10月首度推出Nissan Sentra黑化特仕車廣受好評！原廠再加碼200輛。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

今年10月台灣裕隆日產Nissan Sentra推出帥氣黑化特仕車，採配備升級不加價廣受好評，原訂600輛近銷售一空，台灣Nissan原廠宣布Sentra黑化特仕車再加碼200輛，趁著2025年來臨前吸訂單、博人氣！

▲10月首度推出Nissan Sentra黑化特仕車廣受好評！原廠再加碼200輛。（圖／翻攝自Nissan）

▲10月首度推出Nissan Sentra黑化特仕車廣受好評！原廠再加碼200輛。（圖／翻攝自Nissan）

▲黑化特仕車售價83.9萬起，可搭配舊換新，並能選擇各種內裝配色。

相較10月的黑化特仕車，12月多出1款車型，還能額外選擇各種內裝配色搭配，入門以原本中階款83.9萬為基礎，提供冷傲白、冷傲白搭配黯夜黑頂及疾風藍搭配黯夜黑頂3種車色。

外觀升級5項配備，包含閃爍「藍紋頭燈」、「藍翼迎賓光流照地燈」，再搭配全新黑化水箱護罩、黑化保桿飾條、黑化鋁合金輪圈，營造出與眾不同的個性化外觀。

另還有高規的89.4萬的尊爵Bose版，包含搭載ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、配備12.3吋智慧影音多媒體系統，與8支BOSE音響系統揚聲器等。

▲10月首度推出Nissan Sentra黑化特仕車廣受好評！原廠再加碼200輛。（圖／翻攝自Nissan）

▲12月原廠福利多多，購車送無線吸塵器。

本月入主限量Sentra黑化特仕車，除享有免費配備升級外，更可同享「NISSAN開運GO吸利」優惠專案，購車即贈LG CordZer A9 K+系列濕拖無線吸塵器，可透過 LG ThinQ APP輕鬆監控電量與清潔紀錄，提升日常清潔的便利性與智慧化。

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關鍵字：NissanSentra房車油電小改款TOYOTAAltisfordfocus

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