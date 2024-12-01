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Nissan 7人座MPV睽違15年大改款！瞄準TOYOTA Alphard明年下旬亮相

▲Nissan Elgrand。（圖／翻攝自Nissan）

▲現行第3代Nissan Elgrand於2010年上市，也傳出將迎來大改款，首要目標對手就是TOYOTA Alphard。（圖／翻攝自Nissan）

記者林鼎智／綜合報導

日本Nissan（日產）原廠釋出預告，將在明年下旬推出睽違15年大改款的Elgrand，這款7人座MPV首要競爭對手就是TOYOTA「阿法」Alphard，將採用新底盤平台，並且具有與Hyperteller概念車的搶眼外型，並搭配e-Power油電動力。

▲Nissan Elgrand。（圖／翻攝自Nissan）

▲不同於現行款的V6動力，大改款Elgrand將採e-Power油電動力。

從日媒釋出的預告圖來看，新Elgrand車格更大，具有銳利的車頭線條、方整的車身樣貌。車頭採一體式水箱護罩結合下氣壩，視覺上更為前凸，同時頭燈也搭配藍色飾條，下方則有日行燈、方向燈，相較現行款提升不少質感。

▲Nissan Elgrand大改款預想圖。（圖／翻攝自《Response》）

▲日媒也以Hyperteller概念車為來源，製作出Elgrand大改款的預想圖。（圖／翻攝自《Response》）

座艙方面則會提供全數位儀表、12.3吋中控螢幕，具備3D高精度導航圖資、手勢控制操作與ProPilot 2.0駕駛輔助系統。

至於動力方面，則在捨棄V6引擎下，換搭1.5升4缸VCR可變壓縮比引擎結合e-Power油電系統。VCR是Nissan首款量產的可變壓縮比引擎，該引擎可在14.0-8.0範圍內控制壓縮比，同時也具有更好的油耗表現，預計新車將在明年下旬亮相。

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