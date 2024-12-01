Land Rover「豪華電動休旅阿拉伯測試中」！挑戰50度極端高溫環境

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華休旅品牌 Land Rover 11/28 宣佈旗下首款全電動 Range Rover Electric 正在進行極限測試，地點選在阿拉伯聯合大公國沙漠，原型車需應對超過 50°C 的高溫環境及高達 90% 的濕度，挑戰新車的動力系統及熱管理效能。

全新 Range Rover Electric 擁有卓越的車身重量分配與先進懸吊系統，即使在挑戰性的沙丘地形上行駛，也能提供出色的舒適性與穩定性。在極端高溫環境下，其創新的熱管理系統展現優異效能，不僅確保車艙內部的舒適，還能維持動力電池的最佳狀態。無論是城市行駛還是面對動態爬坡，該車型均能保持穩健表現，甚至在某些測試項目中，展現出超越燃油版車型的卓越性能。

此外，其智慧扭力管理系統 (Intelligent Torque Management) 能夠將輪胎的管理任務直接分配至每個電動驅動單元，將每個車輪的扭力反應時間從約 100 毫秒縮短至僅 1 毫秒，大幅提升在細沙地形行駛時的牽引控制表現，面對沙漠中 300 英尺高的「Big Red」沙丘，都依然能夠從容征服。

全新 Range Rover Electric 為 Range Rover 車系中擁有最多專利的車款，將擁有可變式模組化縱向車身結構、800V 高壓電池系統、深度達 850mm 涉水能力、獨特主動道路降噪技術和聲音工程等。新車身底盤工廠將於英國 Solihull 進行生產，電池和電力驅動裝置 (EDU) 則將在英國 Wolverhampton 的新電能動力研發中心組裝。

隨著 Land Rover Range Rover 宣告其現代豪華電氣化之旅進入下一階段，首款純電車款將進一步增強其現代奢華的品牌形象。視為典範的英倫設計風格依舊保留。時至今日，世人熟悉的英國豪華品牌 Land Rover 將其經典車系 Range Rover 透過純電車型與世人見面，也代表著 Land Rover 品牌的新世代即將來臨。