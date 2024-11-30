微型電動二輪車新法「今起掛牌才可上路」！7大地雷別踩最高罰5400

▲微電車新法11月30日起正式上路。（圖／翻攝自交通安全入口網）

圖文／CTWANT

阿公阿嬤、外籍移工、菜籃族常在騎的「微型電動二輪車」（簡稱微電車），從今天（11月30日）起，必須懸掛車牌及投保強制險才可合法上路，違者將處1200元至3600元罰鍰，車輛也會移置保管。以下為CTWANT整理得微電車新法的懶人包，資料參考自「交通安全入口網」、「監理服務網」，提醒民眾上路前應再三注意。

小心分辨這2種車：

過去稱作「電動自行車」的車款，目前已改名叫「微型電動二輪車」，無腳踏板、須掛牌，是以電力為主要動力的二輪車輛，最大行駛速率在每小時25公里以下；而「電動輔助自行車」則是有腳踏板、不須掛牌，以人力為主要動力、電力為輔助的二輪車輛。

▲（圖／翻攝自交通安全入口網）

騎微電車上路前必須先做到：

1. 投保：所有人應投保強制汽車責任保險，未投保者無法辦理登記換照或發照。

2. 掛牌：審驗合格應向監理單位登記、領用、懸掛牌照，違規者處1200元至3600元罰鍰。其中，審驗合格車輛將移置保管，未審驗合格車輛則沒入。

3. 滿14歲：未滿14歲駕駛者，將處駕駛人600元至1200元罰鍰，並禁止駕駛、車輛移置保管。

▲（圖／翻攝自交通安全入口網）

以下行為不能做：

1. 行駛速率不得超過25km/h，違者罰900元至1800元

2. 禁止載人，違者罰300元至600元

3. 未讓視障者，罰600元至1200元；未讓行人優先通行，罰300元至1200元。若因不停讓導致視障者受傷或死亡，罰1200元至2400元

4. 損毀、汙損或變造牌照導致無法辨認，罰所有人900元至1800元，並重領牌或改正

5. 未戴安全帽，罰300元

6. 酒（毒）駕罰1200元至2400元；拒檢罰4800元並當場禁止駕駛與移置保管該車輛

7. 擅自變更電子控制裝置或原有規格，罰所有人1800元至5400元，並改回原規格

▲（圖／翻攝自交通安全入口網）

▲（圖／翻攝自交通安全入口網）

如何領牌、規費多少錢？

辦理「微型電動二輪車」掛牌作業時，車主應準備：

1. 國民身分證正本（或軍人身分證或僑民居留證）及印章（個人名義）；公司、行號主管機關核准登記之公文（公司含登記表）或公司、行號主管機關核發之登記證明書及印章（公司行號名義）

2. 新領牌照登記書2張

3. 強制汽車責任保險保險證（辦理時有效期間30日以上）

4. 來歷證明：出廠證明或海關進口與貨物稅完（免）稅證明書

5. 統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）

準備好以上資料後，可到各監理所站或到點服務場所完成「實車查核（驗車）」，並可申領牌照，微電車牌照規費為450元（號牌1面300元、行照1枚150元）。

▲（圖／翻攝自交通安全入口網）

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