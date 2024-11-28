立委質疑「台灣汽機車電動化進度緩慢」！環境部長坦言：須再加油

▲立委質疑國內小客車及機車電動化進度緩慢，環境部長彭啟明坦言「須再加油」。（圖／資料照）

文／中央社

有立委質疑國內小客車及機車電動化進度緩慢，截至今年7月底止，電動機車市售比還不足明年目標20%的一半。環境部長彭啓明表示，電動車硬體更換由交通部負責，也坦言「須再加油」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查「中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算」。 依立法院預算中心報告所示，環境部空氣污染防制方案（2024至2027年）中運具電動化管制策略，設定電動大客車、電動小型車及電動機車2025年普及率分別為35%、1.4%及7.9%；2030年則分別達100%、7.3%及16.7%。

民進黨立委劉建國表示，截至今年7月底止，在電動小客車及機車普及率分別為1.08%及5.07%，而市售比則分別僅8.79%及9.9%。然而就市售比而言，與2025年目標（10%、20%）及2030年（30%、35%）目標有相當大的落差。 此外，劉建國指出，甚至基隆市政府先購置中古柴油公車來應付市內交通需求，跟電動化的目標根本「背道而馳」。

環境部大氣司長張順欽說明，電動車硬體更換的主管機關是交通部，國產電動化產業鏈是經濟部負責，因此相關電動化數據也是由交通部提供；環境部主要是協助空污改善部分。

環境部長彭啓明指出，在跨部會會議中，交通部坦承運具電動化進度確實顯著落後，且對運具電動化的進度態度保守，認為「這部分真的要再加油」；而國產電動化的推動是經濟部負責，目前比例也不高，也需要再加強。 至於有縣市購置中古柴油車一事，彭啓明坦言並不知情，環境部也不會對此補助，承諾會再去了解。