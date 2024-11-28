TOYOTA新年式Supra升級！「最終特仕版」同步推出、全球限量300台

▲TOYOTA原廠推出Supra新年式更新，同時「最終特仕版」也一同亮相，宣告Supra即將停產。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA今（28）日針對Supra 3.0升車型進行新年式更新，同時也發表「Supra A90 Final Edition」最終特仕版，全球限量300台，意味著現行第5代牛魔王跑車即將停產，同時TOYOTA與BMW的合作也將告一段落。

▲新年式Supra針對傳動、煞車、懸吊等內外觀進行升級，預計明年春季依序在日本、歐洲、澳洲等全球市場上市。



現行款Supra在2019年上市，睽違17年重新復活，而此次新年式Supra（3.0升車型）也針對傳動、煞車、懸吊等內外觀進行升級，包括優化主動差速控制改善轉向不足、升級更大的Brembo前碟盤、優化電子減震系統等，同時在底盤方面也將前後防傾桿換上強化鋁材、前支臂升級強化襯套、後副車架採用強化支架等，原廠也優化EPS系統、前後外傾角，讓過彎表現更加突出。

▲新年式也換上新款鋁圈，同時輪拱處也增添襟翼優化空力表現。



外觀上，新年式Supra 3.0車型也採用霧面黑輪圈、碳纖維後擾流，並在車頭處增加輪拱襟翼，優化前後空力平衡及提升下壓力；車內則換上駕駛座Alcantara麂皮座椅，搭配GR字樣，同時換檔旋鈕、縫線（限手排車型）及安全帶皆採鮮紅色配置。

▲新年式Supra也換上駕駛座Alcantara麂皮座椅，並在換檔旋鈕、縫線（限手排車型）及安全帶皆採鮮紅色配置。



至於全球限量300台的Supra最終特仕版，則在進氣系統、ECU優化下，使最大馬力從387匹提升至435匹，最大扭力從51公斤米提升至58.1公斤米扭力，並具有更靈敏的油門反應。原廠也在油底殼增添檔板，防止激烈操駕時機油液位不均衡，同時在動力提升下也增加第2散熱器、提升冷卻效果，排氣系統則採用Akrapovic鈦合金排氣管。

▲Supra最終特仕版馬力提升至435匹／58.1公斤米扭力，配置Akrapovic鈦合金排氣管。



制動性能上，Supra最終特仕版也進行強化，包括前後浮動通風碟盤、高性能來令片、金屬油管等，懸吊則與GR Supra GT4賽車同樣採用KW懸吊，提供16段阻尼可調、12段壓側阻尼可調，並搭配米其林Polot Sport Cup2性能跑胎，前19吋、後20吋輕量化輪圈。

Supra最終特仕版座艙也升級Recaro全碳纖維桶椅，搭配Alcantara麂皮椅面、並採鮮紅色色調，同時在方向盤、車門飾板、中控台側邊、中央扶手、換檔旋鈕等皆採Alcantara材質。預計新年式Supra將在明年春季依序在日本、歐洲、澳洲等全球市場上市，而Supra最終特仕版則僅限日本、歐洲販售。

▲Supra最終特仕版限量300台，僅限日本、歐洲販售。