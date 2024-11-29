瑪莎拉蒂創廠110周年推出「紀念版電動車」　2種風格、限量110台

▲瑪莎拉蒂創廠110周年，推出限量GranTurismo 110 Anniversario紀念版車型，共有2種風格選擇 。（圖／翻攝自Maserati）



記者林鼎智／綜合報導

為慶祝品牌創立110周年，瑪莎拉蒂（Maserati）推出GranTurismo 110 Anniversario紀念版，這款紀念版電動車全球限量110台，並提供Rame Folgore、Blu Inchiostro 2種配置，各佔55台，並都具有古銅色輪圈、D柱徽飾及110周年記念銘牌。

這2款不同風格的紀念版車型是由瑪莎拉蒂Fuoriserie客製化部門操刀，其中Rame Folgore與一般車型變化不多，外觀包括輪圈都是古銅色，同時車內也採雙色佈局，以Ice/Denim、古銅色縫線搭配。

▲Rame Folgore與一般車型變化不多，外觀、輪圈都採古銅色，同時車內也採雙色佈局，以Ice/Denim、古銅色縫線搭配。



另一款Blu Inchiostro風格則以藍色塗裝為主，與古銅色輪圈形成強烈對比，車內則採黑色Econyl內裝，中控台、車門板處則採藍色縫線與古銅飾板鋪陳。

110周年紀念版車型的電動動力一樣，採3具電動馬達、92kWh電池佈局、最大馬力818匹／137.6公斤米扭力，也是GranTurismo車系中最強悍的版本，EPA最大續航力可達390公里。

▲Blu Inchiostro則採亮眼的藍色塗裝，兩版本各佔55台。