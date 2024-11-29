中華汽車「自主開發電動3噸半貨車ET35」搶先看！國產化率高達9成

▲中華汽車首度展出自主開發的ET35電動3.5噸貨車，並預告2025年量產上市。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新竹報導

繼先前相關商標與偽裝測試車曝光後，在今（29）日於經濟部產發署舉辦的電動物流車示範推動成果展示會上，中華汽車首次展出自主開發的ET35電動3.5噸商用車，並預告將於2025年正式量產上市，而且在與國內各領域頂尖供應鏈廠商聯手下，ET35的國產化比率高達9成以上。

▲ET35是由中華汽車自主開發，車頭採用完全原創的外型設計，幾乎沒有直接流用的「眼熟感」。

作為中華汽車自主開發的重要作品，ET35在車頭上有著完全原創的外型設計，並在正中央廠徽與燈具上緣導入藍色元素，以此凸顯其新能源車款的身分；儘管現場展車都貼了深色隔熱紙且不能開門，但還是能窺見車內格局，沒有意外的話，先前在J Space上見過的數位儀表與線傳排檔，也同樣能在ET35身上見到。

▲車內可看到全新式樣的方向盤，以及才在J Space身上見過的線傳排檔桿，並確認會採用數位儀表。

至於電動車身上最重要的「三電單元」，在ET35身上也實現了全國產化，除了車控部分是由中華自主研發外，功率130kW的二合一電機是由士林電機出品，電池則是採用鴻海以LFP方罐電芯製成的電池模組，其容量約為76.5度，充電介面則是J1772／CCS1，具內部人員透露，目前實測得到的續航力表現「比日系進口電動貨車好非常多」，使用直流快充時10-80%僅須40分鐘，更是比只能慢充的他牌國產電動貨車方便許多。

▲ET35實現了三電單元全國產化，除了電控是中華自研外，二合一電機是由士電提供，包含電池芯在內的電池組則來自鴻海。

除了全國產化的三電單元外，ET35還具備「專為電動化設計的全新底盤架構」，由江申打造的一體式電池大樑平台將電池組包在內部，相比外掛魔改的方法，此舉能讓空間表現與電池容量最大化，安全性也獲得保障，再加上DANA中華台亞的一體式電後軸，將馬達、減速機與後軸整合為一體，同樣不會占用承載空間；更重要的是，此一平台並不侷限於單純的貨車用途，在此基礎上還能打造出雙廂皮卡或電動小巴，甚至還預留了擴充四輪傳動的空間，未來有無限的想像空間。

▲ET35的全新底盤是專為電動化設計，不僅能最大化承載能力與電池容量，還具有高度車型彈性，能創造出無限可能。

科技面同樣是ET35的一大強項，不僅具備Level 2等級駕駛輔助機能、OTA雲端更新與IoT物聯網整合能力，未來還將與電信商及車隊管理系統商合作，協助物流業者優化車隊營運策略，同時兼顧了減碳與效率提升。