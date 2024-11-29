最高優惠12萬！福特六和祭出最強年終優惠　Focus最低74.9萬起

▲福特六和推出年終最強優惠，Focus優惠最高12萬元，Kuga指定車型最低86.9萬起。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特六和（Ford）推出年終最強優惠，即日起至12月31日止，Focus國產全車系享限時優惠價74.9萬起，再免費升級360º環景影像系統；其中Focus Active Wagon旅行車最低79.9萬起，再贈車體險，最高優惠超過12萬元。

▲福特六和12月購車優惠。



另外，Kuga也推出年終促銷優惠，指定車型最低86.9萬起，再贈價值6萬元好禮，包括1萬元配件金、2萬限時購車金、3萬元輕鬆開回家（或低月付9,990元起）方案、3年免費更新預判系統專用導航圖資，下訂再送Ford酷涼隨行杯。

另外，Mustang Mach-E野馬電動休旅全車系享25-50萬不等高額優惠、限量20台。12月至Ford展間試駕全車系，即可周周抽Panasonic 55吋液晶智慧顯示器，總價值超過百萬元，福特車主舊換新、推薦新客入主還可抽任天堂Switch。

▲Kuga指定車型最低86.9萬起，再贈價值6萬元好禮，包括1萬元配件金、2萬限時購車金、3萬元輕鬆開回家（或低月付9,990元起）方案、3年免費更新預判系統專用導航圖資等。