10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

▲TOYOTA在10月初推出小改款Corolla Cross後，首月就帶來破3千台的強勢表現。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

10月台灣新車銷量出爐，在月初與月底各有颱風攪局、加上國慶日之下，本月工作日僅有19天，都對銷售造成不利影響，即使本月各品牌有多款強勢新車上市，不過總市場繳出33,231台的成績，仍較上個月減少9%，更是比去年同期少了18%。

▲2024年10月台灣新車銷售前10強。（記者張慶輝製表）

銷售前10強方面，就在TOYOTA新世代神車Corolla Cross正式進化到完全體後，上市首月就以3,476台的亮眼表現強勢回歸第1名，而且這還是在工作天數偏少下做出的成績；除了新CC盤踞榜首外，進口休旅RAV4也仍以1,587台排在第2名，而當了短暫單月冠軍的國產小休旅Yaris Cross，則以1,285台排在第3位，經典老字號國產房車的Corolla ALTIS也以698台排在第6位，整份榜單TOYOTA就囊括4個席次。

▲面對Ford Kuga改款的強勢來襲，Honda CR-V也以百萬有找全境特仕車作為回應。（圖／資料照）

在國產中型休旅大戰方面，Honda為CR-V追加百萬有找全境特仕車的策略奏效，本月以750台排在第5位，並順利守住級距中的領先地位，同時定位在國產跨界的HR-V本月也傳來捷報，以495台擠進第10名；儘管Ford福特也在10月初推出全新改款的Kuga應戰，整體銷售表現也比前月成長140%，不過仍只能以638台排在第8位；而Hyundai現代Tucson依舊持續穩定輸出，本月以531台排在第9位。

▲儘管Luxgen納智捷n7本月勇奪電動車銷量冠軍，不過也僅掛牌382台，或許是受到LR長程版即將到來的預期心態影響。

今年備受關注的台灣電車大戰方面，本月特斯拉沒有大船入港，所以Model 3與Model Y僅各交了196台與304台，單一電動車單月銷量冠軍由Luxgen納智捷n7拿下；但或許是受到LR長里程版即將來臨的預期心態影響，n7本月掛牌數也僅有382台，使得本月前10強榜單內罕見的沒有任何電動車進榜。

▲在中華全新J Space來臨前，TOYOTA Town Ace依舊在輕型商用車級距中持續稱霸。

商用車級距方面，TOYOTA Town Ace依舊以顯著差距保持領先，本月掛牌共2,034台，甚至能跨級距在乘用車當中排到第2名，儘管中華Veryca則以984台緊追在後，不過全新的J Space預期很快就會到來，在全新動力總成與ADAS駕駛輔助科技的加持下，有望在明年翻轉目前的局面。

▲豪華進口車大戰本月由Lexus再下一城，其中NX休旅更以882台衝上第4名。

至於進口豪華車爭霸部分，本月由Lexus以全品牌掛牌2,167台拿下一勝，同時銷售主力NX休旅也以882台站上第4強，另外RX與UX也都有相當亮眼的表現；Mercedes-Benz賓士全品牌掛牌1,939台，其中GLC休旅以651台排在第7名，依舊是當家銷售主力。