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神車護台！光陽力挺山陀兒颱風受災車主　GP125最低43800元入手

▲光陽推山陀兒颱風受災車關懷力挺專案　GP125最低43800元入手。（圖／翻攝自KYMCO）

▲為了減輕山陀兒颱風受災民眾的負擔，光陽推出關懷力挺專案。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

山陀兒帶來的風勢及雨量，在全台各地造成大大小小的災情，為了協助受災民眾能早日恢復正常生活，國內機車大廠KYMCO光陽特別規畫「山陀兒颱風受災車關懷力挺專案」，除了維修可享優惠外，若愛車已經受損至不堪使用，也能以優惠價換購新車，其中GP125 USB都會版最低43,800元就能入手，大大減輕受災民眾的負擔。

機車維修,機車行,維修保養, 摩托車（圖／記者季相儒攝）

▲針對需要修復的受災車輛，光陽提供指定零件8折優惠。（圖／資料照）

在這波關懷力挺專案中，若民眾的愛車受到風災泡水後需要修復，光陽提供指定零件8折優惠，包括空氣濾芯、開關、火星塞蓋、整流器、高壓線圈（CDI）與電腦（ECU）等，這些都是車輛泡水後，有高機率損壞必須更換的零件，只要在10／31前到KYMCO全國服務門市，經技師判定該車上述零件是因風災泡水受損，並在上述指定服務門市維修，就能享該限定零件8折優惠。

▲滿滿好料！光陽K1全車細節大解密　超級國民車安全＆動力不妥協。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了GP125外，K1也同樣提供受災汰舊購車優惠補助2,000元。（圖／資料照）

若是愛車遭受風災損害至不堪使用，光陽也提供受災汰舊購車優惠補助2,000元，換購指定機種為GP125與K1 LED，其中GP125 USB都會版最低43,800元，讓受災民眾能以較低負擔牽新車，通勤通學不受影響。相關專案內容以光陽公布為準，服務據點也可至光陽官網查詢。

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