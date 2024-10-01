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9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

▲今年入門級距新黑馬TOYOTA Yaris Cross報到，預約下一任銷售神車冠軍。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

▲TOYOTA小鴨休旅Yaris Cross成為本月乘用車銷量王。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣車市9月份新車銷量前10強出爐，總市場共賣出36,532台新車，儘管較去年同期少了1.5%，但相比8月的淡季還是顯著成長24.2%，而且整體局勢出現微妙變化，TOYOTA當家神車Corolla Cross改款交接之際，把衝刺機會讓給了自家小弟Yaris Cross，以突破2,000台的佳績竄上第1位，另外特斯拉Model 3也成為本月的電車一哥。

▲9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥。（記者張慶輝製表）

▲台灣2024年9月乘用新車銷量前10強。（記者張慶輝製表）

乍看之下前3名依舊由TOYOTA強勢霸榜，不過當中有微妙的變化，或許是Corolla Cross已經準備好要切換至小改款車型，本月份「僅」掛牌1,949台排在第2名，反而是Yaris Cross繳出2,014台的亮眼成績，加上進口中型休旅RAV4以1,669台排在第3位，使得休旅小鴨難得坐上一回冠軍寶座，另外房車的ALTIS則以769台排在第8名，算是穩定輸出。

在國產中型休旅大戰方面，由於MG還在針對自製率進型生產調整對應，火力依舊疲乏，而Ford福特Kuga的小改款車型也還沒來，所以本月由Honda CR-V一枝獨秀，以882台排在第6名的位置。

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲特斯拉Model 3在本月登上電車銷量王寶座。（圖／資料照）

今年還有一場備受關注的電車大戰，本月由特斯拉Model 3加上Model Y取得領先，其中Model 3領牌1,017台排在第4位，比賣出950台的Model Y還高一個位置，而納智捷n7在民俗月過後仍未回到千台以上的水準，僅以594台排在第10位，推測買家或許有等待鴻海科技日Model B進一步消息、或是傳聞中「大電池版n7」的預期心理，後續值得觀察。

▲n7

▲納智捷n7在民俗月過後銷量並未回到千台以上水準。（圖／資料照）

不計入前10名計算的商用車級距部分，TOYOTA Town Ace在9月迎來一波大爆發，共掛牌2,144台，甚至超越了自家乘用車單月冠軍的Yaris Cross，中華汽車Veryca則在本月掛牌945台，而商旅兩用的Zinger依舊穩定輸出，掛牌616台。

在進口豪華品牌方面，Mercedes-Benz賓士在本月以23台的差距險勝Lexus，不過以單一車型來看，Lexus NX仍是最熱銷的搶手貨，以889台排在第5名，但賓士GLC也算表現不俗，以759台排在第9位。

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