特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛

▲Model 3煥新版推出後收穫市場好評，小改款Model Y也正緊鑼密鼓籌備中。圖為Model 3煥新版。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

繼Model 3煥新版的外型收穫市場好評後，電動車廠Tesla特斯拉也正緊鑼密鼓的籌備小改款Model Y（代號Juniper），儘管執行長Elon Musk日前表示這款新車不會在今年推出，不過隨著測試車被捕獲，也意味著正式推出只是早晚的事，近期就有外媒根據測試車的特徵給出最新預想圖，其中貫穿頭尾燈是一大吸睛亮點。

▲外媒依照測試車的特徵給出最新預想圖，可看見小改款Model 3的前燈組變化不小。（圖／翻攝自AutoExpress）

外媒《AutoExpress》近期展示了對於Model Y小改款的最新預想圖，前方不僅換上類似Model 3煥新版的頭燈組，帶來更加銳利有神的氣勢外，中間還用一道燈條將左右燈組內的日行燈連起；後方也有與Model 3煥新版相仿的C型尾燈，不過燈組之間多了一片面積頗大的連貫燈組，中間還嵌有Tesla品牌字樣，並同時把後鏡頭整合在黑色飾板內，看上去整體性更好。

▲後方不僅換上與Model 3相仿的C型尾燈，還多了吸睛的大面積連貫燈組。（圖／翻攝自AutoExpress）

雖然前後燈組出現了不小的變化，不過AutoExpress也強調，現行款Model Y是從前代Model 3「拉高」而來的做法，在小改款Model Y上依舊會維持，而且整體車身尺碼與造型輪廓也不會改變，不過可以期待新的空力優化輪圈、以及更加豐富的車色選項。

▲在先前被捕獲的測試車上，能清楚看到車尾的連貫燈組，車內雖然沒有太多畫面，但推測變化應該與Model 3煥新版一致。（圖／翻攝自X）

至於車內部份，預期將會迎來和Model 3煥新版一樣的格局，包括取消方向盤後的左右撥桿，將絕大多數的功能都整合至方向盤按鍵與大型中央螢幕之內，搭配可提升視覺效果的多色環艙氛圍燈，另外後座也有望獲得新的觸控螢幕；動力方面，日前有消息指出Long Range長續航版可望換上95kWh電池，使其續航力突破800公里，帶來更好的實用性。