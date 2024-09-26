ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲Model 3煥新版推出後收穫市場好評，小改款Model Y也正緊鑼密鼓籌備中。圖為Model 3煥新版。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

繼Model 3煥新版的外型收穫市場好評後，電動車廠Tesla特斯拉也正緊鑼密鼓的籌備小改款Model Y（代號Juniper），儘管執行長Elon Musk日前表示這款新車不會在今年推出，不過隨著測試車被捕獲，也意味著正式推出只是早晚的事，近期就有外媒根據測試車的特徵給出最新預想圖，其中貫穿頭尾燈是一大吸睛亮點。

▲特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛。（圖／翻攝自AutoExpress）

▲外媒依照測試車的特徵給出最新預想圖，可看見小改款Model 3的前燈組變化不小。（圖／翻攝自AutoExpress）

外媒《AutoExpress》近期展示了對於Model Y小改款的最新預想圖，前方不僅換上類似Model 3煥新版的頭燈組，帶來更加銳利有神的氣勢外，中間還用一道燈條將左右燈組內的日行燈連起；後方也有與Model 3煥新版相仿的C型尾燈，不過燈組之間多了一片面積頗大的連貫燈組，中間還嵌有Tesla品牌字樣，並同時把後鏡頭整合在黑色飾板內，看上去整體性更好。

▲特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛。（圖／翻攝自AutoExpress）

▲後方不僅換上與Model 3相仿的C型尾燈，還多了吸睛的大面積連貫燈組。（圖／翻攝自AutoExpress）

雖然前後燈組出現了不小的變化，不過AutoExpress也強調，現行款Model Y是從前代Model 3「拉高」而來的做法，在小改款Model Y上依舊會維持，而且整體車身尺碼與造型輪廓也不會改變，不過可以期待新的空力優化輪圈、以及更加豐富的車色選項。

▲特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛。（圖／翻攝自X）

▲在先前被捕獲的測試車上，能清楚看到車尾的連貫燈組，車內雖然沒有太多畫面，但推測變化應該與Model 3煥新版一致。（圖／翻攝自X）

至於車內部份，預期將會迎來和Model 3煥新版一樣的格局，包括取消方向盤後的左右撥桿，將絕大多數的功能都整合至方向盤按鍵與大型中央螢幕之內，搭配可提升視覺效果的多色環艙氛圍燈，另外後座也有望獲得新的觸控螢幕；動力方面，日前有消息指出Long Range長續航版可望換上95kWh電池，使其續航力突破800公里，帶來更好的實用性。

►150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

►Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Tesla特斯拉ModelY煥新版Juniper電動車汽車新車小改款3

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

BMW小改款M4 CS雙門跑車10／2登台2024-09-26

1028萬起瑪莎拉蒂新敞篷轎跑登台2024-09-26

中華eMOVING推安駕&金卡納挑戰賽2024-09-26

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級2024-09-26

特斯拉小改款Model Y新預想圖曝光2024-09-26

BMW新4GC、i4電動車上市2024-09-26

Skoda新入門電動休旅10／1首演2024-09-26

BMW小改款M3預告10／2台灣上市2024-09-26

寶嘉聯合宣布與尚騰汽車集團合作2024-09-26

福特「新Kuga Active」搶先體驗2024-09-25

熱門文章

福特「新Kuga Active」搶先體驗2024-09-25

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

「新一代LEXUS ES」明年見2024-09-25

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

BMW小改款M3預告10／2台灣上市2024-09-26

Honda「放大版越野CR-V」釋預告2024-09-25

BMW新4GC、i4電動車上市2024-09-26

「新一代BMW X3」台灣現身抓到了2024-09-25

寶嘉聯合宣布與尚騰汽車集團合作2024-09-26

福特「新一代Mondeo」將推新油電2024-09-21

相關新聞

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

Skoda「新入門電動休旅」10／1首演！搭MEB平台、3電池容量選擇

Skoda「新入門電動休旅」10／1首演！搭MEB平台、3電池容量選擇

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

讀者迴響

熱門文章

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

「新一代BMW X3休旅」台灣現身！外觀內裝超搶眼　最快搶今年上市

「新一代BMW X3休旅」台灣現身！外觀內裝超搶眼　最快搶今年上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366