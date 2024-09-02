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150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

▲光陽9/2媒體活動。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽推出「9月優惠大全餐」，總共7款車型推出優惠價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（2）日推出最新9月優惠方案，其中以大地名流150作為重磅主秀，不僅打出「150c.c.機車最低58,800元就能入手」，也以高規格配備做為號召，另外還有6款熱銷車型同步推出優惠，充分滿足各種通勤／通學騎士的需求。

▲150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮。（圖／記者張慶輝攝）

▲150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮。（圖／記者張慶輝攝）

▲150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮。（圖／記者張慶輝攝）

作為這波主秀的大地名流150，在配備上新增許多亮點，包括更清晰的數位液晶儀表板、便利的USB充電埠，操控方面更是升級後雙避震器與前後雙碟煞，加上前方大型置物杯架空間和33公升大車廂，無論是日常使用與假日出遊等各種場景都好用，而且多了這些配備與更充沛的動力後，最低僅需58,800元（含汰舊換新）就能入手。

▲光陽9/2媒體活動。（圖／記者張慶輝攝）

除了大地名流150外，光陽也趁著開學季來臨時推出「優惠大全餐」，以國民車級距來說，大地名流125最低49,800元就能入手，新豪邁125也打出最低51,800元的優惠價，另外先前就已經打出優惠的「國民神車」GP 125 USB都會版，也持續以最低45,800元的價格持續供應中。

▲光陽9/2媒體活動。（圖／記者張慶輝攝）

光陽的這波優惠不僅有前述幾款平價車型，還包括了3款鎖定不同族群的機種，像是8月推出主打女性的優格Yogurt 125，在這波中打出了最低73,500元的優惠，而強調性能操控的RTS 135，則是祭出最低92,500元的優惠價，百變萬用的大樂125也同步開出最低79,500元，讓不同需求的騎士都能輕鬆換新車，優惠詳情以光陽官網為準，或洽各地經銷商。

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