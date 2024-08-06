光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

▲光陽全新車款Yogurt優格125不僅主打女性騎士，也沒有因此把男性拒於門外。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽在日前的60周年廠慶「最亮的光」發表會上，推出面向女性的全新車款「Yogurt優格125」，過去光陽就憑藉著Many車系擄獲不少女騎士的芳心，而這次全新推出的Yogurt優格125更是由女性設計師主導，在許多地方都充滿了女生才懂的貼心巧思，更神奇的是並沒有因此就把男性拒於門外，實際騎起來一樣輕鬆好用。

▲由雙Class D投射式LED大燈與中央定位燈組成的前臉造型，酷似網路迷因「薩卡班甲魚」而引起討論。

打從優格首度在展台上亮相時，其亮眼外型就引起廣大網友熱烈討論，主要是由雙Class D投射式LED大燈與中央定位燈組成的前臉造型，酷似先前成為網路迷因的「薩卡班甲魚」，不管是透過照片或看到實車都會讓人會心一笑，尾燈則在Ionex熱銷車款i-One的基礎之上增添更多細節，搭配全車圓滑順暢的線條、車側多彩造型立體銘牌、以及多達7種選擇的「獨角獸色系多層烤漆」，都讓優格散發出獨特的可愛氣質。

▲尾燈則在i-One的基礎上增加更多細節，夜間辨識度相當不錯。

當然只有好看可愛是不夠的，優格更是處處展現貼心與親和力，像是745mm低座高、精心調整的騎乘三角、以及省力中柱等配置，讓體型嬌小的騎士也能輕鬆掌握；在配備上更是能感受到女性細膩的心思，包括台灣炎炎夏日最需要的K-COOL透心涼座墊、車廂內乾濕分離私房百寶袋、以及互動式心情儀表等，每次上車都能有好心情，就連優格杯造型後照鏡都能自由旋轉與調整角度，方便女生隨時確保妝容都在最佳狀態。

▲優格透過745mm低座高與省力中柱讓女性更好駕馭，優格杯造型的後視鏡還可自由旋轉各種角度。

儘管軸距設定在靈活輕巧的1,220mm，不過優格的實用性依舊很優秀，座墊下有著同級最大的26.4公升置物空間，腳踏長度也來到235mm，前置杯架同樣能放下700c.c.飲料，並且掛勾有防跳脫設計，無論日常通勤或採買購物都能勝任；其他像是支援PD的USB-C充電座、以及直覺便利的Keyless免鑰匙中控鎖也都能在優格身上看見，進一步提高用車便利性。

▲優格車廂容量達到26.4公升，並且設有貼心的乾濕分離私房百寶袋，而直覺便利的Keyless免鑰匙中控鎖也能看到。

優格的動力採用124.6c.c.單缸空冷2V引擎，可輸出10.07匹馬力與1.14公斤米扭力，並能繳出61.4km/L的一級油耗；有別於其他主打女性的車款，通常會將動力調整得較為疲軟，優格則是有著更加順暢的出力表現，不僅起步時不會有突如其來的爆衝感，後段也展現出不錯的延伸性，加上軟Q的避震回饋，整體來說非常容易上手。

▲優格的出力表現相當順暢而又不疲軟，後段更展現出相當不錯的延伸性，整體容易上手。

而且有趣的是，雖然優格看似是完全面向女性的車款，但即使是身高超過180公分的男性，騎上優格也完全不會有「卡卡」的感覺，適中的把手高度搭配平整座墊造型，能很簡單找到舒適的騎乘姿勢；而iCBS連動煞車還是一如既往的好用，除了兩手同時煞車時不會出現「蹺蹺板」效應外，搭配減壓弧形煞車拉桿後，更是進一步減少操作煞車時需要的力道。

▲柯勝峯現在會花更多時間在一般道路上騎乘自家新車，並會與對手同級車款進行交叉體驗，以此打造出優於對手的車款。

為什麼優格能展現出如此面面俱到的親和力？光陽集團董事長柯勝峯接受《ETtoday車雲》訪問時表示，這次開發優格時除了由女性設計師主導外，他也改變了過去只在試車場淺嚐自家新車的作法，現在會花更多時間親自騎上一般道路，同時也會直接與對手同級車款進行交叉體驗，如此一來才能打造出優於對手的車款，像是優格順暢的動力輸出特性，就是在柯勝峯的要求之下調整定案，而且柯勝峯也強調，在發表會上騎乘優格登場的騎士有男有女，其實也是要突顯優格是一部男女都適合的親民車款。

▲在發表會上騎乘優格登場的騎士有男有女，這也是想要突顯出優格是男女皆適合的親民車款。

經過半天與優格的相處之後，確實能深刻感受到優格想要傳達的「好可愛」、「好貼心」、「好駕馭」等3大訴求，無論是令人眼睛為之一亮的吸睛外型、心思細膩的各項配備設定、還是輕鬆無負擔的騎乘體感，都充份展現出了「最得我心」的品牌精神，相信優格會在接下來的暑假與開學旺季，憑藉其優異競爭力吸引大量購車族的目光。

▲在暑假與即將到來的開學購車旺季，優格將憑藉其優異競爭力吸引大量購車族目光。