ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽全新車款Yogurt優格125不僅主打女性騎士，也沒有因此把男性拒於門外。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽在日前的60周年廠慶「最亮的光」發表會上，推出面向女性的全新車款「Yogurt優格125」，過去光陽就憑藉著Many車系擄獲不少女騎士的芳心，而這次全新推出的Yogurt優格125更是由女性設計師主導，在許多地方都充滿了女生才懂的貼心巧思，更神奇的是並沒有因此就把男性拒於門外，實際騎起來一樣輕鬆好用。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲由雙Class D投射式LED大燈與中央定位燈組成的前臉造型，酷似網路迷因「薩卡班甲魚」而引起討論。

打從優格首度在展台上亮相時，其亮眼外型就引起廣大網友熱烈討論，主要是由雙Class D投射式LED大燈與中央定位燈組成的前臉造型，酷似先前成為網路迷因的「薩卡班甲魚」，不管是透過照片或看到實車都會讓人會心一笑，尾燈則在Ionex熱銷車款i-One的基礎之上增添更多細節，搭配全車圓滑順暢的線條、車側多彩造型立體銘牌、以及多達7種選擇的「獨角獸色系多層烤漆」，都讓優格散發出獨特的可愛氣質。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲尾燈則在i-One的基礎上增加更多細節，夜間辨識度相當不錯。

當然只有好看可愛是不夠的，優格更是處處展現貼心與親和力，像是745mm低座高、精心調整的騎乘三角、以及省力中柱等配置，讓體型嬌小的騎士也能輕鬆掌握；在配備上更是能感受到女性細膩的心思，包括台灣炎炎夏日最需要的K-COOL透心涼座墊、車廂內乾濕分離私房百寶袋、以及互動式心情儀表等，每次上車都能有好心情，就連優格杯造型後照鏡都能自由旋轉與調整角度，方便女生隨時確保妝容都在最佳狀態。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲優格透過745mm低座高與省力中柱讓女性更好駕馭，優格杯造型的後視鏡還可自由旋轉各種角度。

儘管軸距設定在靈活輕巧的1,220mm，不過優格的實用性依舊很優秀，座墊下有著同級最大的26.4公升置物空間，腳踏長度也來到235mm，前置杯架同樣能放下700c.c.飲料，並且掛勾有防跳脫設計，無論日常通勤或採買購物都能勝任；其他像是支援PD的USB-C充電座、以及直覺便利的Keyless免鑰匙中控鎖也都能在優格身上看見，進一步提高用車便利性。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲優格車廂容量達到26.4公升，並且設有貼心的乾濕分離私房百寶袋，而直覺便利的Keyless免鑰匙中控鎖也能看到。

優格的動力採用124.6c.c.單缸空冷2V引擎，可輸出10.07匹馬力與1.14公斤米扭力，並能繳出61.4km/L的一級油耗；有別於其他主打女性的車款，通常會將動力調整得較為疲軟，優格則是有著更加順暢的出力表現，不僅起步時不會有突如其來的爆衝感，後段也展現出不錯的延伸性，加上軟Q的避震回饋，整體來說非常容易上手。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲優格的出力表現相當順暢而又不疲軟，後段更展現出相當不錯的延伸性，整體容易上手。

而且有趣的是，雖然優格看似是完全面向女性的車款，但即使是身高超過180公分的男性，騎上優格也完全不會有「卡卡」的感覺，適中的把手高度搭配平整座墊造型，能很簡單找到舒適的騎乘姿勢；而iCBS連動煞車還是一如既往的好用，除了兩手同時煞車時不會出現「蹺蹺板」效應外，搭配減壓弧形煞車拉桿後，更是進一步減少操作煞車時需要的力道。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲柯勝峯現在會花更多時間在一般道路上騎乘自家新車，並會與對手同級車款進行交叉體驗，以此打造出優於對手的車款。

為什麼優格能展現出如此面面俱到的親和力？光陽集團董事長柯勝峯接受《ETtoday車雲》訪問時表示，這次開發優格時除了由女性設計師主導外，他也改變了過去只在試車場淺嚐自家新車的作法，現在會花更多時間親自騎上一般道路，同時也會直接與對手同級車款進行交叉體驗，如此一來才能打造出優於對手的車款，像是優格順暢的動力輸出特性，就是在柯勝峯的要求之下調整定案，而且柯勝峯也強調，在發表會上騎乘優格登場的騎士有男有女，其實也是要突顯優格是一部男女都適合的親民車款。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲在發表會上騎乘優格登場的騎士有男有女，這也是想要突顯出優格是男女皆適合的親民車款。

經過半天與優格的相處之後，確實能深刻感受到優格想要傳達的「好可愛」、「好貼心」、「好駕馭」等3大訴求，無論是令人眼睛為之一亮的吸睛外型、心思細膩的各項配備設定、還是輕鬆無負擔的騎乘體感，都充份展現出了「最得我心」的品牌精神，相信優格會在接下來的暑假與開學旺季，憑藉其優異競爭力吸引大量購車族的目光。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲在暑假與即將到來的開學購車旺季，優格將憑藉其優異競爭力吸引大量購車族目光。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見。（圖／翻攝自KYMCO）

►光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

►98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：KYMCO光陽Yogurt優格125機車新車摩托車試駕開箱馬力介紹

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

最新文章

瑪莎拉蒂最後1台V8引擎房車已交付2024-08-07

藍寶堅尼釋新世代油電小牛預告片2024-08-06

光陽「Yogurt優格125」試駕2024-08-06

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki2024-08-06

Nissan「日式和風露營車」開賣2024-08-06

法拉利「2658萬油電超跑」將停產2024-08-06

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了2024-08-06

福特電動休旅最高降31萬2024-08-06

特斯拉Model 3、Y進駐好市多賣車2024-08-06

新特斯拉Model Y「續航破800公里」2024-08-06

熱門文章

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了2024-08-06

新特斯拉Model Y「續航破800公里」2024-08-06

台灣「Nissan X-Trail特仕車」開賣2024-08-06

特斯拉Model 3、Y進駐好市多賣車2024-08-06

「HONDA多款休旅、房車」大陸大降價2024-08-06

Nissan「日式和風露營車」開賣2024-08-06

福特電動休旅最高降31萬2024-08-06

「新一代LEXUS IS」傳今年見2024-08-06

262萬起賓士V-Class豪華商旅開賣2024-08-05

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki2024-08-06

相關新聞

快訊／板橋2機車巷內互撞　86歲阿伯無呼吸心跳！送醫救回

快訊／板橋2機車巷內互撞　86歲阿伯無呼吸心跳！送醫救回

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

BMW「復古概念電動機車」超古錐！行動藍牙音響、偽排氣管藏巧思

BMW「復古概念電動機車」超古錐！行動藍牙音響、偽排氣管藏巧思

男女機車騎上國道一號　國道警南向永康入口匝道攔獲舉發移置

男女機車騎上國道一號　國道警南向永康入口匝道攔獲舉發移置

台南離奇車禍！騎士一路左偏撞分隔島影片曝　自稱恍神釀禍

台南離奇車禍！騎士一路左偏撞分隔島影片曝　自稱恍神釀禍

讀者迴響

熱門文章

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

113.8萬！台灣「國產Nissan X-Trail特仕車」開賣　降價2.1萬升級配備

113.8萬！台灣「國產Nissan X-Trail特仕車」開賣　降價2.1萬升級配備

「特斯拉Model 3、Y」進駐好市多開賣！限時享隔熱紙、萬元優惠券

「特斯拉Model 3、Y」進駐好市多開賣！限時享隔熱紙、萬元優惠券

60萬就能買CR-V！「HONDA多款休旅、房車Civic」大陸大降價

60萬就能買CR-V！「HONDA多款休旅、房車Civic」大陸大降價

Nissan「日式和風露營車」開賣！全木質打造、折新台幣124.7萬起

Nissan「日式和風露營車」開賣！全木質打造、折新台幣124.7萬起

最高降31萬！台灣福特「Mach-e電動休旅」下殺　入手價179.9萬起

最高降31萬！台灣福特「Mach-e電動休旅」下殺　入手價179.9萬起

「新一代LEXUS IS」傳今年10月發表！新平台導入2.4升渦輪

「新一代LEXUS IS」傳今年10月發表！新平台導入2.4升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366