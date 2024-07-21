ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

▲964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹。（圖／翻攝自Porsche）

▲台灣保時捷開放Panamera GTS旗艦車型訂購，建議售價964萬起。（圖／翻攝自Porsche）

記者張慶輝／綜合報導

Porsche台灣保時捷近期正式開放Panamera GTS訂購，建議售價自964萬起，作為Panamera車系的旗艦車型，冠上「Gran Turismo Sport」縮寫之名後，Panamera GTS帶來了更加強大的500匹馬力，同時外觀與內在都與一般版本做出顯著差異，從內到外全方位滿足跑房車多金買家的胃口。

▲964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹。（圖／翻攝自Porsche）

▲Panamera GTS標配SportDesign造型外觀套件，整體更具戰鬥氣息。（圖／翻攝自Porsche）

與一般版本相比，Panamera GTS標配了SportDesign造型外觀套件，當中包含了消光黑與高亮澤黑色車身飾件，從側裙、前飾板到後保險桿都經過妝點，另外還有獨特造型的車頭與尾燈，再搭配紅色煞車卡鉗、21吋單鎖式煤灰色鋁圈與深同色排氣尾管，最後則以車側與車尾的消光黑GTS字樣彰顯其特殊身分。

▲964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹。（圖／翻攝自Porsche）

▲車內大量使用Race-Tex類麂皮材質，並有多項專屬選配套件。（圖／翻攝自Porsche）

在車內方面，Panamera GTS大量使用Race-Tex類麂皮材質覆蓋頂篷、扶手、門板與18向電動調整跑車座椅，同時選配還提供車型獨佔的胭脂紅、霓光板岩灰內裝套件，以及霧面碳纖內裝飾板套件，另外也將BOSE環繞音響系統與跑車計時套件列為標配，讓車主可同時享受性能與悠揚樂聲。

▲964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹。（圖／翻攝自Porsche）

▲4.0升V8雙渦輪引擎可帶來500匹強勁馬力，底盤懸吊也有對應提升。（圖／翻攝自Porsche）

Panamera GTS的動力可說是最大亮點，援引自Panamera Turbo E-Hybrid的4.0升V8雙渦輪引擎本體，經過優化後可輸出500匹馬力，搭配8速PDK雙離合器自手排變速箱，0-100km/h加速僅需3.8秒，極速達302km/h，標配跑車排氣系統還能帶來熱血聲浪；因應動力的提升，PASM主動懸載調整系統也變得更加運動化，除了車高降低10mm，防傾桿也經過強化，讓駕駛能徹底發揮其強大動力。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Porsche保時捷PanameraGTS帕美帕拉美拉汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

保時捷Panamera GTS台灣開放訂購2024-07-21

南港重機展YAMAHA帶來MotoGP賽車2024-07-21

飛雅特電動Panda新台幣85萬有找2024-07-21

Hyundai性能鋼砲i30 N新年式登場2024-07-21

清大賽車工廠打造輕量化碳纖輪框2024-07-21

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

Jaecoo J7中型休旅開賣！台灣今年見2024-07-20

雷軍揭小米造車起因是美國制裁2024-07-20

「Nissan Ariya」電動休旅試駕2024-07-20

【周焦點】福斯、Skoda新車預告2024-07-20

熱門文章

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

LEXUS「全新性能小休旅」發表2024-07-19

【周焦點】福斯、Skoda新車預告2024-07-20

飛雅特電動Panda新台幣85萬有找2024-07-21

不用加油的新「HONDA CR-V」登場2024-07-19

Hyundai性能鋼砲i30 N新年式登場2024-07-21

清大賽車工廠打造輕量化碳纖輪框2024-07-21

「Nissan Ariya」電動休旅試駕2024-07-20

382萬起Sunlight自走露營車登台2024-07-11

Honda新電車品牌首款量產車款現身2024-07-20

相關新聞

YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴

YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴

歐洲最便宜電動車！飛雅特「第4代Panda熊貓休旅」新台幣85萬有找

歐洲最便宜電動車！飛雅特「第4代Panda熊貓休旅」新台幣85萬有找

Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

清大賽車工廠「打造輕量化碳纖輪框」！明年再戰國際學生方程式大賽

清大賽車工廠「打造輕量化碳纖輪框」！明年再戰國際學生方程式大賽

雷軍揭小米造車「起因是美國制裁」！蔚來＆小鵬兩位董事長也推一把

雷軍揭小米造車「起因是美國制裁」！蔚來＆小鵬兩位董事長也推一把

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

LEXUS「全新性能小休旅」發表！1.6升渦輪304匹馬力　折合新台幣130萬

LEXUS「全新性能小休旅」發表！1.6升渦輪304匹馬力　折合新台幣130萬

【周焦點】台灣福斯休旅大降16萬　MG HS參戰TNCAP　Skoda電動車預告

【周焦點】台灣福斯休旅大降16萬　MG HS參戰TNCAP　Skoda電動車預告

歐洲最便宜電動車！飛雅特「第4代Panda熊貓休旅」新台幣85萬有找

歐洲最便宜電動車！飛雅特「第4代Panda熊貓休旅」新台幣85萬有找

不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

清大賽車工廠「打造輕量化碳纖輪框」！明年再戰國際學生方程式大賽

清大賽車工廠「打造輕量化碳纖輪框」！明年再戰國際學生方程式大賽

「Nissan Ariya」休旅試駕！同級顏值質感擔當　配備空間玩出新花樣

「Nissan Ariya」休旅試駕！同級顏值質感擔當　配備空間玩出新花樣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366