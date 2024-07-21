964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

▲台灣保時捷開放Panamera GTS旗艦車型訂購，建議售價964萬起。（圖／翻攝自Porsche）

記者張慶輝／綜合報導

Porsche台灣保時捷近期正式開放Panamera GTS訂購，建議售價自964萬起，作為Panamera車系的旗艦車型，冠上「Gran Turismo Sport」縮寫之名後，Panamera GTS帶來了更加強大的500匹馬力，同時外觀與內在都與一般版本做出顯著差異，從內到外全方位滿足跑房車多金買家的胃口。

▲Panamera GTS標配SportDesign造型外觀套件，整體更具戰鬥氣息。（圖／翻攝自Porsche）

與一般版本相比，Panamera GTS標配了SportDesign造型外觀套件，當中包含了消光黑與高亮澤黑色車身飾件，從側裙、前飾板到後保險桿都經過妝點，另外還有獨特造型的車頭與尾燈，再搭配紅色煞車卡鉗、21吋單鎖式煤灰色鋁圈與深同色排氣尾管，最後則以車側與車尾的消光黑GTS字樣彰顯其特殊身分。

▲車內大量使用Race-Tex類麂皮材質，並有多項專屬選配套件。（圖／翻攝自Porsche）

在車內方面，Panamera GTS大量使用Race-Tex類麂皮材質覆蓋頂篷、扶手、門板與18向電動調整跑車座椅，同時選配還提供車型獨佔的胭脂紅、霓光板岩灰內裝套件，以及霧面碳纖內裝飾板套件，另外也將BOSE環繞音響系統與跑車計時套件列為標配，讓車主可同時享受性能與悠揚樂聲。

▲4.0升V8雙渦輪引擎可帶來500匹強勁馬力，底盤懸吊也有對應提升。（圖／翻攝自Porsche）

Panamera GTS的動力可說是最大亮點，援引自Panamera Turbo E-Hybrid的4.0升V8雙渦輪引擎本體，經過優化後可輸出500匹馬力，搭配8速PDK雙離合器自手排變速箱，0-100km/h加速僅需3.8秒，極速達302km/h，標配跑車排氣系統還能帶來熱血聲浪；因應動力的提升，PASM主動懸載調整系統也變得更加運動化，除了車高降低10mm，防傾桿也經過強化，讓駕駛能徹底發揮其強大動力。