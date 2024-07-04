98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

▲TOYOTA總代理和泰正式導入全新第9代Camry，並開出98.5萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

TOYOTA總代理和泰今（4）日正式在台發表全新第9代Camry，並為其開出98.5萬起的建議售價；在中大型房車選項日漸減少的當下，Camry不僅挾著最新油電科技而來，並有著更加吸睛的外觀設計、以及更為豐富的內裝配備，讓國內房車買家多了更為優質的選擇。

TOYOTA第9代Camry全車系建議售價

2.0升汽油

豪華：98.5萬

旗艦：110.9萬

2.5升油電

尊爵：112.9萬

旗艦：125萬

此次Camry大改款換上全新家族設計語彙，車頭不僅有雙C型頭燈組，下方保桿輪廓也與其相互呼應，再加上大面積的水箱護罩，營造出中大型房車該有的氣勢感；車尾則一樣有雙C型尾燈組，再加上略為上翹的後廂蓋線條，還有排列在正中央的Camry字樣，都營造出了不錯的動感姿態。

車內配備也是這次改款的一大亮點，高規車型換上12.3吋數位儀表與中控螢幕，兩者也都換上全新世代的顯示操作介面，再加上全新式樣的方向盤，以及保留實體控鍵的空調介面，使用起來相當就手，其他諸如電子手煞車附AutoHold、無線Apple CarPlay手機連線等配備則是全車系標配，帶來更加便捷的用車體驗。

和泰導入的第9代Camry提供2種動力選項，分別是可輸出171匹馬力與20.7公斤米扭力的2.0升4缸自然進氣引擎，與其搭配的是Direct Shift-CVT無段變速箱（附10速手自排）；而2.5升油電則採用最新第5代油電系統，先前官網公布綜效輸出為225匹，今日發表會上給出的數字則為230匹，同時繳出25.3km/L的平均油耗，並以「Self-Charging Hybrid」作為賣點，強調能更加智慧的自主充電與分配輸出，在兼顧節能與舒適的同時，也能讓駕駛享受到充沛順暢的動力表現。

在安全配備上，第9代Camry全車系均標配有TSS 3.0智動駕駛輔助系統，並有8具輔助氣囊，主動與被動防護都在水準之上，其他依照各車型不同，分別還提供PKSB防碰撞輔助、BSM盲點偵測、SEA安全離座警示、PVM環景影像輔助等，能充分滿足各種買家的不同要求。

▲原先官網公布油電款綜效馬力為225匹，今日發表會上則更新為230匹。（圖／翻攝自TOYOTA）