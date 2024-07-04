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Aston Martin「超跑休旅特仕版」亮相！F1風格上身、肌肉感十足

▲Aston Martin DBX707 AMR24。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin推出DBX707 AMR24特仕版，該車以先前的Aston Martin F1救援車為靈感，售價尚未公布。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Aston Martin近日推出「DBX707 AMR24」超跑休旅特仕版，該車靈感源自F1官方救援車，並具有3款專屬車色，不僅具有更張狂的空力套件、內裝也有專屬升級，目前已開放訂購，但售價尚未公布。

▲Aston Martin DBX707 F1救援車。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲新DBX707 AMR24共有3款車色，其中Podium Green最像F1救援車的外型，圖為DBX707 F1救援車。

DBX707 AMR24共有Podium Green、Onyx Black與Neutron White 3款車色，其中Podium Green最像F1救援車外型，在檸檬綠與銀色搭配下，更凸顯空力套件下半部的肌肉線條，並在搭配碳纖維或亮黑材質下更搶眼。

▲Aston Martin DBX707 AMR24。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲新DBX707 AMR24搭載23吋Fortis輪圈，在車側的檸檬綠點綴下，讓空力套件的肌肉線條更顯眼。

DBX707 AMR24也搭載23吋Fortis輪圈，提供緞面或亮黑色選擇，同時煞車卡鉗也提供Aston Martin Racing Green綠或AMR灰色，整體外型與也與自家F1賽車十分相似。車內方面，DBX707 AMR24也換上小改款DBX707的佈局，包括12.3吋數位儀表、10.25吋中控螢幕、1600W輸出的Bowers & Wilkins音響系統，搭配採黑色／青檸色滾邊縫線與碳纖維／深鍍鉻飾板，同時車側門檻也有專屬標誌，彰顯其獨特身份。

▲Aston Martin DBX707 AMR24。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin DBX707 AMR24。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin DBX707 AMR24。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲車內具有12.3吋數位儀表、10.25吋中控螢幕、Bowers & Wilkins音響系統，加上黑色／青檸色滾邊縫線相當搶眼。

動力上則維持4.0升V8雙渦輪引擎不變，結合9速自排變速箱、全輪驅動，具有最大馬力707匹／91.7公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.1秒，極速可達310km／h。

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關鍵字：汽車休旅Aston MartinDBX707AMR24馬丁超跑SUVF1特仕渦輪V8

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