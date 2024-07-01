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台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲特斯拉在6月交車大爆發，不僅Model Y斬獲第2名，就連Model 3（上圖）都衝上第4名。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣6月新車銷量出爐，總市場共賣出41,587台新車，雖較去年同期小跌1.9%，不過仍是較上月略微成長0.3%，其中最引人注目的「電車大戰」，Tesla特斯拉在本月迎來大船入港，火力全開之下全品牌交車3,898台，並順利在TOP10斬獲2個席次，而國產電動休旅Luxgen納智捷n7的火力也不停歇，在本月依舊有破千台的亮眼成績。

▲台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣6月新車銷量前10強。（記者張慶輝製表）

6月拿下銷量第1的仍是TOYOTA國產休旅Corolla Cross，但其2,293台的掛牌數只比特斯拉Model Y多出151台，神車地位差點不保，進口中型休旅RAV4則以1,822台排在第3位，國產跨界休旅Yaris Cross以1,385台排在第5位，休旅三雄囊括冠亞季軍的景象已不復見，另外甫推出2.0升動力的Corolla ALTIS，本月則以937台排在第10位。

▲帥氣實用全給你！TOYOTA「COROLLA CROSS GR SPORT」震撼休旅級距。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla Cross雖然還是本月銷量王，但與特斯拉的差距縮小到僅僅151台。（圖／資料照）

在電車大戰部分，特斯拉在大船入港的加持下，Model Y以2,142台衝上第2名，就連Model 3煥新版都以1,456台衝上第4名，全品牌3,898台更是登上廠牌排行榜第2名；不過納智捷的火力並沒有因此熄滅，n7仍是以1,037台站上第9名，今（1）日宣布純粹版回歸99.9萬後，相信這樣的交車動能還會持續，而6月剛發表的MG4僅掛牌122台，還需要完整的銷售月份才能看出真實表現。

▲n7

▲納智捷n7純粹版99.9萬回歸，預估今年的交車火力能持續穩定輸出。（圖／資料照）

在國產中型休旅大戰方面，Honda CR-V日前推出特仕車型，在本月成功扭轉局面，以1,096台站上第7名，而MG HS則以1,040台排在第8位，隨著競賽月到來，Honda也進一步加大促銷力道，祭出了PS5等好禮吸引消費者上門，相信在民俗月之前雙方還會有一波正面交火。

▲台灣本田推出HR-V、CR-V帥氣的夜型特仕車。（圖／翻攝自HONDA）

▲CR-V先前推出特仕車型，7月起又祭出PS5吸引消費者上門。（圖／翻攝自Honda）

同樣競爭火烈的商用車級距，本月依舊由TOYOTA Town Ace再下一城，以1,791台在級距中保持領先，中華Veryca則以964台緊追其後，後者若在今年迎來改款，或許戰局就會有所改變，而商旅通吃的中華Zinger本月也交出646台，持續穩定輸出中。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus持續在進口豪華品牌中領先，其中NX依舊是銷售主力。（圖／資料照）

至於豪華車市方面，Lexus全品牌以2,628台取得領先，其中NX依舊是銷售主力，以1,158台登上第6名，其他包括RX與UX也都有近500台的表現；而Mercedes-Benz賓士在6月共繳出2,376台，其中GLC掛牌886台，值得注意的是BMW在本月也有2,280台的亮眼表現，有沒有機會實現單月反超將是接下來的關注焦點。

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