台灣上半年暢銷電動車「納智捷n7惜敗特斯拉」拿亞軍！BMW席次拿最多

▲台灣1～6月上半年電動車銷售排行出爐。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2024年絕對是台灣電動車元年，不少國產電車黑馬開始竄出，尤其納智捷n7一鳴驚人，從3月開始大量交車後火力持續，輕鬆突破3千輛銷售，可惜最後還是不敵特斯拉Model Y與冠軍擦肩而過；BMW i家族電動車表現亮眼，在前10名排行榜中，拿下4席最多名次。

▲特斯拉Model Y、Model 3包辦1、3名。

今年上半年電動車銷售王由特斯拉Model Y拿下，更是唯一賣破4千輛車款，再加上季軍的小改款Model 3助攻，為台灣特斯拉寫下新紀錄，上半年品牌總銷售達到7,888輛。

▲納智捷n7成為國產電動車銷售王，奪下上半年電動車排行第2名。

納智捷n7雖然惜敗特斯拉Model Y，但銷售、人氣仍是精彩可期，從3月開始大量交車後，上半年進帳3,691輛銷售成績，奪下亞軍第2名。自6月展開第2波預購後，加上百萬有找99.9萬入門款再度回歸，下半年表現值得關注。

▲BMW電動車人氣看漲，全新iX1、iX2市場反應熱烈。

BMW上半年電動車銷售取得名次最多，靠著全新iX1、iX2等入門電動車取得先機，加上iX休旅穩紮穩打，後續又有i5房車帶來助攻，總共為品牌取得4個席次。