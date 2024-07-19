台灣「福斯首款電動休旅」準備登場！8月預購　9月發表不跟Skoda強碰

▲福斯ID.4、ID.5電動休旅即將登台。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

Skoda Enyaq前腳才剛官宣於8月在台現身（連結），而雙生車的福斯ID.4、ID.5也準備展開動作，《ETtoday車雲》取得可靠消息，台灣ID.4、ID.5預計在8月5日展開預購，安排在9月上市，最快10月就能正式交車！

▲福斯ID.4、ID.5將在8月釋出預售價。

醞釀已久的福斯ID.4、ID.5休旅要登台了，預計會導入Pro、GTX 2種規格，對手劍指台灣去年的電動車霸主特斯拉Model Y。事實上，從今年1月現身的ID.4、ID.5電動休旅，市場討論度熱烈，如今終於有進一步消息，將在8月5日公布預售價車型。

《ETtoday車雲》與台灣福斯詢問得到回應表示，官方預計8月初會開放預售，同步提供預售價格，9月正式上市，至於交車，確切時間無法告知，只能說上市後很快有機會可以交車。

▲不跟8月的Skoda Enyaq強碰，福斯ID休旅預計在9月發表。

ID.4、ID.5都是市場上熱門的電動休旅，ID.4尺碼4,584x1,852x1,631mm、軸距2,771mm，與油車的Tiguan差不多，而ID.5與ID.4為血緣濃厚的雙生車，ID.5視為ID.4的跑旅版，預計9月發表，而最快10月就能交車。

ID.5斜背造型塑造出帥氣的跑旅線條，與ID.4在外型上作出差異，1月官方展示ID.4 Pro與性能ID.5 GTX，Pro搭載單馬達後驅、77kWh鋰電池，具有201匹馬力、402km續航力；GTX則採用四驅前後雙電動馬達，輸出來到299匹馬力，續航力為491km。