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台灣「Skoda首款電動休旅」來了！雙車型8月發表　售價推估190萬起

▲台灣Skoda公告Enyaq最新消息！預計8月上市。（圖／資料照）

▲台灣Skoda公告Enyaq最新消息！預計8月上市。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

期待已久的Skoda Enyaq終於確認台灣發表時程，原廠已發出媒體活動通知，將在8月以雙車型Enyaq、Enyaq Coupe上市，目前導入詳細車型、售價尚未公布，但以先前財團法人保發中心流出價格預測，台灣Skoda Enyaq可能落在190萬左右！

▲台灣Skoda公告Enyaq最新消息！預計8月上市。（圖／資料照）

▲福斯ID.4、ID.5台灣發表時間尚未公布，Skoda Enyaq公布雙車型8月發表。

Skoda Enyaq搭載MEB平台，車格介於Karoq與Kodiaq之間，與福斯的ID.4、ID.5有濃厚的血緣關係，而福斯ID.4、ID.5今年也確定登台，不過Skoda Enyaq搶先一步先確認發表時間。

▲台灣Skoda公告Enyaq最新消息！預計8月上市。（圖／資料照）

▲保發中心流出3車型價格，入手價應落在190萬起。

參考日前流出的財團法人保發中心價格，與原廠確認導入的2款車型稍有出入，保發中心流出車型共有3款，分別有Enyaq 80（204匹）、Enyaq 80X（265匹）與Enyaq Coupe RS（299匹），重置價格分別為194.8萬、204.8萬與214.8萬，Skoda Enyaq屆時入手價應會落在190萬左右。

Enyaq身為品牌重點的全新電動休旅，外觀、內裝都值得一看，採封閉式水箱護罩、Crystal水晶LED頭燈，車內則採5.3吋數位儀表、13吋中控螢幕，並可在直流快充下於38分鐘完成10-80%充電。從先前的能源局耗能資料顯示，Enyaq 80X具有NEDC 529公里續航力。

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