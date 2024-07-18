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奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

▲大陸奇瑞預告8月上市新Tiggo 8 L長軸休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲大陸奇瑞預告8月上市新Tiggo 8 L長軸休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

今年預計進軍台灣的奇瑞品牌，在大陸市場也有不少動作，大陸奇瑞預計在8月8日舉辦品牌活動，同時現場將上市新的Tiggo 8 L長軸休旅，目前正展開預售，提供2.0升渦輪、4款車型，折合新台幣66萬起！

▲大陸奇瑞預告8月上市新Tiggo 8 L長軸休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲Tiggo 8 L採用2.0升渦輪，有5人、7人座規劃。

台灣今年預計導入奇瑞旗下的Omoda、Jaecoo兩個品牌，將有款入門、豪華2款休旅進軍台灣，而大陸即將推出的Tiggo 8 L長軸休旅，其短軸版的Tiggo 8也曾多次曝光在台灣官方臉書，未來說不定也有機會與台灣車迷見面。

新推出的Tiggo 8 L來自Tiggo 8，長軸L較Tiggo 8標準款車長、軸距分別增加75、60mm來到4,795x1,930x1,741mm尺碼，軸距為2,770mm，除了有7人座外，Tiggo 8 L亦有提供5人座配置，主打更寬敞的空間優勢。

▲大陸奇瑞預告8月上市新Tiggo 8 L長軸休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲車艙配備豐富，搭載全新的數位座艙。

大陸Tiggo 8 L展開預售，統一採用2.0升渦輪搭配8速手自排變速箱，繳出254匹最大馬力，5人座提供3款車型，人民幣售價14.77～16.77萬，折合新台幣66～75萬，7人座作為頂規車型，人民幣售價17.99萬，折合新台幣80萬。

車艙設計簡潔俐落、科技感不俗，搭載大尺寸的中控螢幕，前方還有碩大的數位儀錶，新車大多操作仰賴多媒體螢幕觸控，並以鋼琴烤漆、木紋飾板穿插搭配，營造賞心悅目的高質感享受。

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