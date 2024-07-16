現代「新7人座電動休旅」今年亮相！超大尺碼、還有576匹N性能版

▲Hyundai確認新7人電動休旅將在今年亮相、並以2025年式車型販售，圖為Seven Concept概念車。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）原廠確認「新7人座電動休旅」將在今年全球首發、並以2025年式車型販售，意味著年底前就會亮相。儘管原廠並未提及車名，但幾乎可確定就是IONIQ 7，新車與KIA EV9同樣採E-GMP平台，預料在電動動力編成上也會相同，提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，甚至性能版N也不會缺席。

▲IONIQ 7與KIA EV9同樣採E-GMP平台，預料也會有單馬達後驅、雙馬達全驅與2種電池容量編成。



這款大型電動休旅近日也在內華達州被捕捉到測試身影，儘管全車偽裝，但仍掩蓋不了全尺寸休旅的龐大身軀。頭燈部分也與Seven Concept概念車相似，採銳利的水平LED日行燈、分離式頭燈，大致上將與IONIQ 5同樣有科技前衛的家族風貌。內裝則有望採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕佈局，並具有車內外V2L外部供電功能、指紋辨識裝置、Hyundai Smart Sense駕駛輔助系統等。

▲Hyundai IONIQ 7最近也在內華達州被捕捉到測試身影，圖為間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）



新IONIQ 7預料將提供單馬達後驅215匹、雙馬達全驅379匹與N性能車型（576匹），電池容量上則有76.1kWh與99.8kWh選擇，續航力將自370公里-483公里不等。至於明年Hyundai也有望為暢銷休旅Tucson帶來小改款更新，同時Santa Cruz皮卡也有望進行升級。

▲Hyundai也有望在明年為Santa Cruz皮卡（上圖）、Tucson休旅（下圖）帶來小改款更新。